У МОН визначили дати проведення ЗНО-2022

Міністерство освіти і науки визначило дати проведення цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.

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Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів, слухачів або студентів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

Фото: Depositphotos/Автор luckybusiness

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Інформацію про результати ЗНО можна буде дізнатися на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Раніше УЦОЯО визначили, якими будуть тести з різних предметів на ЗНО-2022.

Нагадаємо, цьогоріч реєстрація на пробне ЗНО триватиме протягом 5-22 січня 2022 року.

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Вартість тестування визначать регіональні центри оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Також 2022 році випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів.

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