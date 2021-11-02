У МОН визначили дати проведення ЗНО-2022

Міністерство освіти і науки визначило дати проведення цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.
Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.
Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів, слухачів або студентів для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.
До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.
|Фото: Depositphotos/Автор luckybusiness
Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться за таким графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова і література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Інформацію про результати ЗНО можна буде дізнатися на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.
Раніше УЦОЯО визначили, якими будуть тести з різних предметів на ЗНО-2022.
Нагадаємо, цьогоріч реєстрація на пробне ЗНО триватиме протягом 5-22 січня 2022 року.
Вартість тестування визначать регіональні центри оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
Також 2022 році випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів.
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