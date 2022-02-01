"Приходив по солодощі": на Житомирщині юнак розтрощив 14 могил

У селі Слобода-Селець Житомирського району 19-річний хлопець понівечив місця поховання на цвинтарі.
Він розтрощив пам’ятники на 14 могилах, повідомляє Національна поліція Житомирської області.
Тепер чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.
Раніше чоловік час від часу навідувався на кладовище по солодощі.
|Фото: ChiccoDodiFC/Depositphotos
За даними слідства, наприкінці року юнак знову побував на цвинтарі і потрощив пам’ятники на місцях поховань.
Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу.
Свою провину хлопець визнав – наразі триває розслідування.
Обвинуваченому може загрожувати штраф, арешт на пів року, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.
Нагадаємо, на Прикарпатті підлітки пошкодили сімейний склеп і фотографувалися з черепом померлого.
Раніше на Львівщині хлопець понівечив понад півсотні хрестів і пам'ятників на могилах січових стрільців.
Вас також може зацікавити:
На Прикарпатті підлітки понівечили сімейний склеп та фотографувалися з черепом
На Львівщині чоловік пошкодив близько 60 могил січових стрільців
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні з інвалідністю покинули на кладовищі
Могильна реформа: як Кабмін хоче змінити правила поховання в Україні
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.