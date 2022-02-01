"Приходив по солодощі": на Житомирщині юнак розтрощив 14 могил

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2434
1 лютого 2022

У селі Слобода-Селець Житомирського району 19-річний хлопець понівечив місця поховання на цвинтарі.

Він розтрощив пам’ятники на 14 могилах, повідомляє Національна поліція Житомирської області.

Тепер чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.

Реклама:

Раніше чоловік час від часу навідувався на кладовище по солодощі.

 Фото: ChiccoDodiFC/Depositphotos

За даними слідства, наприкінці року юнак знову побував на цвинтарі і потрощив пам’ятники на місцях поховань. 

Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу. 

Свою провину хлопець визнав – наразі триває розслідування.

Обвинуваченому може загрожувати штраф, арешт на пів року, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Реклама:

Нагадаємо, на Прикарпатті підлітки пошкодили сімейний склеп і фотографувалися з черепом померлого.

Раніше на Львівщині хлопець понівечив понад півсотні хрестів і пам'ятників на могилах січових стрільців.

Вас також може зацікавити:

На Прикарпатті підлітки понівечили сімейний склеп та фотографувалися з черепом

На Львівщині чоловік пошкодив близько 60 могил січових стрільців 

В Одесі трьох пацієнтів психлікарні з інвалідністю покинули на кладовищі

Могильна реформа: як Кабмін хоче змінити правила поховання в Україні

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 543
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2319
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3075
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат