"Приходив по солодощі": на Житомирщині юнак розтрощив 14 могил

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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1 лютого 2022

У селі Слобода-Селець Житомирського району 19-річний хлопець понівечив місця поховання на цвинтарі.

Він розтрощив пам’ятники на 14 могилах, повідомляє Національна поліція Житомирської області.

Тепер чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.

Раніше чоловік час від часу навідувався на кладовище по солодощі.

 Фото: ChiccoDodiFC/Depositphotos

За даними слідства, наприкінці року юнак знову побував на цвинтарі і потрощив пам’ятники на місцях поховань. 

Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу. 

Свою провину хлопець визнав – наразі триває розслідування.

Обвинуваченому може загрожувати штраф, арешт на пів року, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, на Прикарпатті підлітки пошкодили сімейний склеп і фотографувалися з черепом померлого.

Раніше на Львівщині хлопець понівечив понад півсотні хрестів і пам'ятників на могилах січових стрільців.

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