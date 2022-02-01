"Приходив по солодощі": на Житомирщині юнак розтрощив 14 могил

У селі Слобода-Селець Житомирського району 19-річний хлопець понівечив місця поховання на цвинтарі.

Він розтрощив пам’ятники на 14 могилах, повідомляє Національна поліція Житомирської області.

Тепер чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.

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Раніше чоловік час від часу навідувався на кладовище по солодощі.

Фото: ChiccoDodiFC/Depositphotos

За даними слідства, наприкінці року юнак знову побував на цвинтарі і потрощив пам’ятники на місцях поховань.

Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу.

Свою провину хлопець визнав – наразі триває розслідування.

Обвинуваченому може загрожувати штраф, арешт на пів року, обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

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Нагадаємо, на Прикарпатті підлітки пошкодили сімейний склеп і фотографувалися з черепом померлого.

Раніше на Львівщині хлопець понівечив понад півсотні хрестів і пам'ятників на могилах січових стрільців.

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