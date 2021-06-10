В Одесі трьох пацієнтів психлікарні з інвалідністю покинули на кладовищі

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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10 червня 2021

В Одесі трьох пацієнтів обласного медичного центру психічного здоров'я залишили на кладовищі. 

За словами чоловіків, їх привезли на цвинтар з медустанови. 

Про інцидент розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережі. 

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"Чоловіки з інвалідністю: в одного – травма голови, в іншого немає обох ніг, третій – пересувається поповзом.

Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни", – розповіла Денисова. 

 

Наразі чоловіків тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання.

Із кладовище до центру пацієнтів забрала "швидка допомога". 

Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в психіатричній лікарні. 

Інформацію також підтвердили у медичному закладі. 

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"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. 

Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", – додає омбудсменка.

В лікарні також додали, що чоловіки не були визнані судом недієздатними і мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. 

Проте в психіатричному центрі не змогли пояснити, як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 км.

Наразі одеські правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу).

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