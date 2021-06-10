В Одесі трьох пацієнтів психлікарні з інвалідністю покинули на кладовищі

В Одесі трьох пацієнтів обласного медичного центру психічного здоров'я залишили на кладовищі.

За словами чоловіків, їх привезли на цвинтар з медустанови.

Про інцидент розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соцмережі.

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"Чоловіки з інвалідністю: в одного – травма голови, в іншого немає обох ніг, третій – пересувається поповзом.

Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни", – розповіла Денисова.

Наразі чоловіків тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання.

Із кладовище до центру пацієнтів забрала "швидка допомога".

Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в психіатричній лікарні.

Інформацію також підтвердили у медичному закладі.

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"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою.

Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", – додає омбудсменка.

В лікарні також додали, що чоловіки не були визнані судом недієздатними і мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням.

Проте в психіатричному центрі не змогли пояснити, як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 км.

Наразі одеські правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу).

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