Санаторним школам дали ще 2 роки, щоб трансформуватися в інші заклади

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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1 лютого 2022

В Україні санаторним школам дали ще 2 роки, щоб трансформуватися в інші заклади – спеціальні школи, ліцеї, гімназії тощо. 

Санаторні школи (а також санаторні школи-інтернати) мають змінити профіль до 1 липня 2024 року.

Відповідний законопроєкт ухвалили 1 лютого під час засідання Верховної Ради.

Санаторна школа – це заклад відповідного профілю, який забезпечує не лише середню освіту, а відновлення і зміцнення здоров’я дітей, які потребують тривалого лікування.

Фото: iakovenko123/Depositphotos

В Україні такі заклади мають реорганізуватися, закритися або перепрофілюватися на:

  • ліцеї;
  • гімназії;
  • спеціальні школи;
  • навчально-реабілітаційні центри;
  • заклади охорони здоров’я;
  • пришкільні центри тощо.

Раніше крайнім терміном трансформації санаторних шкіл, а також санаторних шкіл-інтернатів було 1 липня 2022 року

Однак законопроєкт № 6354 передбачає продовження цього строку.

Крім цього, він пропонує дати засновникам шкіл можливість створити у закладах оздоровчо-профілактичні підрозділи

"Такий підрозділ на базі закладу освіти сприятиме як розвитку інклюзивної освіти, так і загальному зміцненню здоров’я дітей, що є дуже важливим в умовах дворічної пандемії COVID-19", – йдеться у пояснювальній записці.

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