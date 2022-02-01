Санаторним школам дали ще 2 роки, щоб трансформуватися в інші заклади

В Україні санаторним школам дали ще 2 роки, щоб трансформуватися в інші заклади – спеціальні школи, ліцеї, гімназії тощо.

Санаторні школи (а також санаторні школи-інтернати) мають змінити профіль до 1 липня 2024 року.

Відповідний законопроєкт ухвалили 1 лютого під час засідання Верховної Ради.

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Санаторна школа – це заклад відповідного профілю, який забезпечує не лише середню освіту, а відновлення і зміцнення здоров’я дітей, які потребують тривалого лікування.

Фото: iakovenko123/Depositphotos

В Україні такі заклади мають реорганізуватися, закритися або перепрофілюватися на:

ліцеї;

гімназії;

спеціальні школи;

навчально-реабілітаційні центри;

заклади охорони здоров’я;

пришкільні центри тощо.

Раніше крайнім терміном трансформації санаторних шкіл, а також санаторних шкіл-інтернатів було 1 липня 2022 року.

Однак законопроєкт № 6354 передбачає продовження цього строку.

Крім цього, він пропонує дати засновникам шкіл можливість створити у закладах оздоровчо-профілактичні підрозділи.

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"Такий підрозділ на базі закладу освіти сприятиме як розвитку інклюзивної освіти, так і загальному зміцненню здоров’я дітей, що є дуже важливим в умовах дворічної пандемії COVID-19", – йдеться у пояснювальній записці.

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