В КМДА розповіли, чи зачинять київські школи та садки на карантин

Яна Осадча журналіст
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27 січня 2022

Оголошувати карантин у всіх школах та садочках Києва не будуть. 

Рішення про роботу навчальних та дошкільних закладів будуть ухвалювати їхні керівники, залежно від рівня захворюваності на COVID-19, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, наразі в школах та садочках Києва на COVID-19 та респіраторні захворювання хворіють трохи більше 1% учнів та вчителів.

"Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати  рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти в залежності від ситуації", – заявив Мондриївський.

 Фото: oksun70/Depositphotos

На думку чиновника, таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де її рівень високий, а з іншого – не зупиняти навчальний процес у закладах, де мало дітей і педагогів хворіють.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України рекомендувало перевести студентів та школярів 5-11 класів на дистанційку. Садочки та молодші класі мають працювати у звичному режимі.

Водночас  через поширення штаму Омікрон частка дітей серед випадків COVID-19 та госпіталізацій досягла найвищих значень за весь час пандемії.

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