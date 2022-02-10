З 1 вересня в Україні оновлять програму з інформатики в школах

З 1 вересня 2022 року в Україні розпочнеться оновлення матеріалів з інформатики для 1-11 класів шкіл.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру.
"Зараз діти навчаються за старими підручниками та застарілим програмним забезпеченням, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, а вчителі інформатики часто не оновлюють свої знання.
Одне з наших ключових завдань в межах реформи IT-освіти – оновити шкільний курс з інформатики", – кажуть у Мінцифрі.
|Фото: monkeybusiness/Depositphotos
Зокрема, у відомстві планують:
- створити новий контент для шкільного предмета інформатики з 1 до 11 класу включно;
- напрацювати новий підхід до методики викладання інформатики;
- створити репозиторій цифрових освітніх ресурсів;
- дати змогу школярам та вчителям обирати траєкторії навчання;
- залучити українських та європейських ІТ-експертів;
- скласти програму для навчання та оцінювання учнів.
"ІТ-освіта і кількість спеціалістів на сьогодні – це саме те, що потрібно масштабувати. Сьогодні не вистачає спеціалістів, бо настільки швидко розвивається ринок...
Є компанії, у яких відкрито 2 тисячі вакансій, 3 тисячі...І це свідчить про те, що треба реформувати освіту", – наголошує Федоров.
Нагадаємо, з 8 лютого в Україні запустили проєкт "Дія.City" – спеціальний правовий режим для розвитку IT-сфери.
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