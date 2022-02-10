З 1 вересня в Україні оновлять програму з інформатики в школах

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 лютого 2022

З 1 вересня 2022 року в Україні розпочнеться оновлення матеріалів з інформатики для 1-11 класів шкіл.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого ефіру.

"Зараз діти навчаються за старими підручниками та застарілим програмним забезпеченням, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, а вчителі інформатики часто не оновлюють свої знання. 

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Одне з наших ключових завдань в межах реформи IT-освіти – оновити шкільний курс з інформатики", – кажуть у Мінцифрі.

   Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Зокрема, у відомстві планують:

  • створити новий контент для шкільного предмета інформатики з 1 до 11 класу включно;
  • напрацювати новий підхід до методики викладання інформатики;
  • створити репозиторій цифрових освітніх ресурсів;
  • дати змогу школярам та вчителям обирати траєкторії навчання;
  • залучити українських та європейських ІТ-експертів;
  • скласти програму для навчання та оцінювання учнів.

"ІТ-освіта і кількість спеціалістів на сьогодні – це саме те, що потрібно масштабувати. Сьогодні не вистачає спеціалістів, бо настільки швидко розвивається ринок...

Є компанії, у яких відкрито 2 тисячі вакансій, 3 тисячі...І це свідчить про те, що треба реформувати освіту", – наголошує Федоров.

Нагадаємо, з 8 лютого в Україні запустили проєкт "Дія.City" спеціальний правовий режим для розвитку IT-сфери.

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