Як допомогти дитині навчитися презентувати власну ідею. 5 порад для батьків

Давньогрецький філософ Сократ писав: "Заговори, щоб я тебе побачив". Ці слова не втрачають своєї цінності та актуальності протягом десятків століть! А все тому, що уміння презентувати себе та власні ідеї – чи не найважливіша навичка особистості будь-якого часу.

Ідеї не варті нічого, якщо вони живуть лише в думках. Вони можуть бути геніальними, креативними, актуальними та взагалі – найкращими. Але хто про це дізнається, якщо їх не реалізовувати?

Що найчастіше заважає дітям висловити власну думку, ідею? Невпевненість, вагання, страх осуду та сором‘язливість. Щоб розкрити потенціал дитини, маємо 5 порад для батьків.

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Розвивайте креативність практично, генеруйте нові ідеї сміливо

Щоб вийти за рамки буденності життя, необхідно поглянути на звичайні речі під кутом креативу і творчості: оберіть будь-який предмет побуту та вигадайте стільки способів його нетипового застосування, скільки зможете.

По черзі називайте ці способи (можна навіть деякі з них відтворити), щоб дитина не соромилася та бачила, що батьки теж можуть вигадувати щось кумедне. Так у дитини з‘являються цікаві та креативні ідеї, бо знає, що можна подивитися на проблему під іншим кутом.

Не бійтеся здатися смішними

Коли дитина бачить, що ви можете робити кумедні вчинки, не соромлячись осуду чужих людей, то вона зможе взяти з вас приклад. Пам‘ятайте, що діти – це ваше відзеркалення.

Якщо хочете чомусь навчити – покажіть, як треба, на власному прикладі. Тоді дитині буде легше заявити про себе та власні ідеї, не жахаючись осуду.

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Фото: _ella_/Depositphotos

Помилятися – нормально

Не бійтеся визнати власну помилку, якщо помітили її, бо, хто не помиляється, той нічого не робить.

Головне – не сварити дитину за помилки, а проаналізувати разом із нею причини її виникнення та шляхи усунення.

Вміння працювати над помилками, а не здаватися одразу – надважлива навичка кожної людини, яку треба розвивати з дитинства.

Слухайте і чуйте

Якщо дитина хоче вам щось розповісти, поділитися ідеями, то обов‘язково відкладіть усі справи та вислухайте її.

Так дитина знатиме, що її слова важливі! Якщо ідея не досконала, можете порадити шляхи її покращення. Це буде цінно.

Дайте волю вибору

Назначте дитину відповідальною за дозвілля родини на вихідних, наприклад. Нехай вона спробує згенерувати ідеї щодо розваг та відпочинку.

Разом із нею обговорюйте, наводьте аргументи "за" і "проти". Відчувши відповідальність, дитина захоче вигадувати та ділитися ідеями знов і знов. Головне – усе проговорювати та конструктивно оцінювати.

Тома Бурлака, викладачка української мови у школі повного дня КМДШ, спеціально для УП. Життя

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