У Києві затримали ґвалтівника 5-річної дівчинки

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну доньку своєї знайомої.
Під час обшуку в нього також знайшли дитяче порно, повідомляє поліція Києва.
За словами правоохоронців, 37-річний киянин забрав дитину до себе додому та зґвалтував її.
Поліція знайшла вдома у чоловіка речові докази злочину, а також відеозаписами дитячого порно.
|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Поліція розпочала 4 кримінальних провадження:
- за ч. 3 ст. 149 – торгівля малолітніми;
- ч. 4 ст. 152 – зґвалтування людини, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди;
- ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
- і ч. 1 ст. 301-1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут, поширення тощо.
Суд обрав чоловіку запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.
Наразі триває розслідування.
Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років позбавлення волі.
Вас також може зацікавити:
"Розбещувала дітей і знімала порно": на Дніпропетровщині спільницю ґвалтівника засудили на 9 років
У Чернігові 56-річний чоловік ґвалтував дівчат-підлітків і знімав порно. Йому загрожує довічне
У Львові переодягнений у жінку чоловік намагався розбестити дівчинку у шкільному туалеті
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.