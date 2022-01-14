У Києві затримали ґвалтівника 5-річної дівчинки

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну доньку своєї знайомої.

Під час обшуку в нього також знайшли дитяче порно, повідомляє поліція Києва.

За словами правоохоронців, 37-річний киянин забрав дитину до себе додому та зґвалтував її.

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Поліція знайшла вдома у чоловіка речові докази злочину, а також відеозаписами дитячого порно.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Поліція розпочала 4 кримінальних провадження:

за ч. 3 ст. 149 – торгівля малолітніми;

ч. 4 ст. 152 – зґвалтування людини, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди;

ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

і ч. 1 ст. 301-1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут, поширення тощо.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває розслідування.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

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