У Києві затримали ґвалтівника 5-річної дівчинки

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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14 січня 2022

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну доньку своєї знайомої.

Під час обшуку в нього також знайшли дитяче порно, повідомляє поліція Києва.

За словами правоохоронців, 37-річний киянин забрав дитину до себе додому та зґвалтував її.

Поліція знайшла вдома у чоловіка речові докази злочину, а також відеозаписами дитячого порно.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Поліція розпочала 4 кримінальних провадження:

  • за ч. 3 ст. 149 – торгівля малолітніми;
  • ч. 4 ст. 152  –  зґвалтування людини, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди; 
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301  – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
  • і ч. 1 ст. 301-1  – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут, поширення тощо.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави. 

Наразі триває розслідування. 

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

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