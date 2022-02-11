Чому зносять павільйон "Куражу" на ВДНГ? Пояснення архітектора Президентського університету

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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11 лютого 2022

У Києві на ВДНГ демонтують павільйон №19, де проводили фестиваль "Кураж", щоб побудувати Президентський університет.

Архітектор університету Віталій Молочко стверджує, що це роблять "через аварійний стан металевих елементів у конструкції".

Про це він заявив під час пресконференції 11 лютого, повідомляє "Укрінформ".

"Реконструкція передбачає демонтаж елементів. У такій ситуації ці елементи, які демонтуються, в аварійному стані", – сказав Молочко.

 Фото: Альона Гудкова/Фейсбук

Він також пояснив, що замовник з Міністерства освіти і науки надав технічний звіт обстеження павільйону, де вказано, що металеві конструкційні елементи в аварійному стані, а бетонна частина "технологічно неправильно збудована".

За словами архітектора, павільйон №19 неможливо інтегрувати у створення нової будівлі університету.

Також він зауважив, що павільйон "Куражу" не належить до архітектурного ансамблю ВДНГ.

"Ця будівля не належить до комплексної забудови ВДНГ, це фонова забудови ВДНГ. Вона не є в архітектурному ансамблі", – сказав Молочко.

  Фото: Альона Гудкова/Фейсбук

Нагадаємо, з 2018 року у павільйоні проводився благодійний фестиваль "Кураж".

Однак у 2021 році Володимир Зеленський спільно з МОН ініціював створення Президентського університету. Його мають побудувати на території "Експоцентру України" на ВДНГ.

Засновниця "Куражу" Альона Гудкова розповідала, що пропонувала зберегти будівлю павільйону та перетворити її на бібліотеку, лекторій чи атріум.

Однак будівлю почали зносити, не попередивши засновницю.

Також Гудкова добивалася компенсації за ліфт, встановлений у будівлі на кошти благодійників, і навіть зустрілась із Зеленським.

За її словами, президент пообіцяв, що вартість ліфту відшкодують.

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