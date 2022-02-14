Вчені з'ясували, у яких країнах люди почуваються найбільш самотніми

Понад 20% літніх людей Східної Європи почувають себе самотніми.

Про це свідчить дослідження австралійських вчених з Сіднейського університету, які з'ясували, скільки людей в різних країінах світу відчувають себе самотніми, повідомляє Science alert.

"У світі поширене переконання, що приблизно 1 з 12 людей відчуває самотність на рівні, який може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, однак джерело таких даних незрозуміле і дослідники ніколи не встановлювали, наскільки самотність поширена в глобальному масштабі", – говорить епідеміологиня Мелоді Дін з Сіднейського університету.

Реклама:

Дін та її колеги зібрали 57 обсерваційних досліджень самотності зі 113 країн або територій у період з 2000 по 2019 рік.

Фото: pikselstock/Depositphotos

Повні дані про всі категорії населення вдалося отримати лише у Європі.

Східноєвропейські країни продемонстрували найбільший рівень самотності.

Самотність відчували 7,5% молодих та 9,6% дорослих людей. А серед людей літнього віку самотніми виявилися 21,3 %.

Причинами самотності в цій частині Європи вчені пов’язують із погіршенням стану здоров’я, медичних послуг та соціальної підтримки.

Північноєвропейські країни мали найнижчий рівень самотності: лише 2,9% молодих та 2,7 % дорослих людей відчували негативні емоції. У людей віком 60+ показник самотності склав 5,3%.

Реклама:

В інших регіонах вчені оцінювали рівень самотності лише у підлітків.

У країнах Східного Середземномор’я 14,4% підлітків відчувають себе самотніми.

В країнах Південно-Східній Азії – 9,2 %.

Утім, аби зрозуміти, зменшилась чи збільшилася кількість самотніх людей у світі, вченим бракує попередніх даних.

До того ж дослідження не охопило країни з низьким рівнем доходу населення.

Варто зазначити, що дані дослідження стосовно самотності, збиралися до глобальної пандемії COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що заходи соціальної ізоляції, ймовірно, призведуть до підвищення рівня самотності, депресії, шкідливого вживання алкоголю та наркотиків, а також до самоушкодження або суїцидальної поведінки.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.