Українські полярники показали закоханих пінгвінів у День Святого Валентина. ФОТО

Кожної весни субантарктичні пінгвіни повертаються до української антарктичної станції "Академік Вернадський" на шлюбний сезон.

Тому полярники щороку спостерігають весняні залицяння птахів, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Цьогоріч на День Святого Валентина українські полярники підготували добірку фото закоханих пінгвінів.

Зазвичай субантарктичні пінгвіни залицяються за допомогою шанобливих поклонів одне одному.

До речі, ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя, кажуть у науковому центрі.

Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко/Фейсбук Національного антарктичного наукового центру

Після шлюбного періоду птахи створюють родини, будують гнізда (навіть б'ються за камінчики), відкладають яйця і, звісно, виховують малят.

Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко/Фейсбук Національного антарктичного наукового центру

Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко/Фейсбук Національного антарктичного наукового центру

Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко/Фейсбук Національного антарктичного наукового центру

Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко/Фейсбук Національного антарктичного наукового центру

Фото: Анна Соіна та Оксана Савенко/Фейсбук Національного антарктичного наукового центру

Нагадаємо, раніше українські полярники показали відео, як пінгвіни вистрибують з води.

А ще вони порахували, скільки пінгвінів мешкає на острові Галіндез, і виклали фото птахів.

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