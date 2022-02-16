"Гімн співали 5 разів": як в українських школах святкували День єдності

Українські школи відсвяткували День єдності "живими ланцюгами", жовто-синіми сердечками, виконанням гімну та патріотичних пісень і колективними фото з державним прапором.

Президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року, на яке західні ЗМІ прогнозували напад Росії на Україну, Днем Єдності.

Розпочатися день мав з виконання гімну в 10-й ранку та підняття державного прапора на всіх спорудах та будинках країни.

А 15 лютого батьки стали отримувати повідомлення від адмінстрацій шкіл та садочків про те, що завтра діти мають прийти на заняття у вишиванках.

Профтехзаклад м. Миргород

Керівників навчальних закладів зобов’язали надати фотозвіти про святкування.

Зокрема, в Святошинському районі Києва керівникам шкіл наказали зібрати 5-10 вчителів та з’явитися для утворення "освітянського ланцюга" єдності.

"Нам написали в чат вдягти вишиванки. Я вдягла малому. Вважаю отакі "обязаловки" совком. Хоча я за те, щоб носити вишиванки частіше", – каже в коментарі "УП. Життя" киянка Наталія Бушковська.

У соцмережах пишуть, що в деяких закладах святкування пройшло з розмахом, інші державні свята так завзято ніколи не святкували.

Нововолинський ліцей

"У нас у садочку всі діти у вишиванках, на камери для батьків кажуть, що вітають зі святом єднання, спільне фото дітей зі всього садочка між прапорами і сердечками. Такого не було на жодне державне свято", – пише Ольга Жук.

А в одній школі гімн співали 5 разів, щоб зробити відео для звіту.

Бахматська школа (Чергнівська область)

В коментарі "УП Життя" Ірина Балачук розповіла, що дітей просили співати гімн зо 5 разів. Її дитина зараз знаходиться на дистанційному навчанні. Школярів попросили вдягти вишиванки та сісти перед екраном.

"Розповіли про Україну, яка гарна і рідна. Потім поспівали гімн багато разів, бо записували конференцію ЗУМ, і там щось весь час злітало" , – каже вона.

Ірина говорить, що спершу діти співали хором, а потім один хлопчик – соло. Але його попросили заспівати ще, бо не записалось. Потім дитина ще зіграла гімн на сопілці.

Після цього дітям під час онлайн-уроку ввімкнули, на думку мами, важкий для сприйняття аудіозапис про єдність і загрозу з канцеляризмами та дуже пафосний.

Полтавська область

Деякі навчальні заклади, зокрема столиці, особливо, де наразі проходить дистанційне навчання, заходи з вишиванками та стрічками проігнорували.

Очильниця громадської організації "Смарт освіта" Галина Титиш в коментарі "Ліга.Лайф" каже, що МОН не може наказати школам примушувати дітей приходити у вишиванках та співати.

Київська область

"Це суперечить чинному законодавству, яке гарантує школам автономію, а вчителям – педагогічну свободу.

МОН може лише рекомендувати школам провести заходи до Дня Єдності, школи можуть цього не робити, а можуть провести ці заходи творчо і цікаво", – пояснює вона.

Місто Вараш

У соцмережах залучення дітей до акцій назвали "радянщиною", примусом та фальшивкою. На думку заступника головного редактора УП Євгена Будерацького, успіх українців на Олімпіаді об'єднує людей більше, ніж флешмоби Зеленського.

Є також й ті, у яких акція викликала неоднозначні почуття, а деякі вважають такі флешмоби з залученням дітей гарною патріотичною ідеєю.

"Проходив сьогодні повз одного навчального закладу. Дійсно людей вигнали з прапорами для картинки на 30 хвилин, але не було враження, що їм це не подобається. Зовсім навпаки - натхненні такі. Фотографувалися, співали. Мене особисто надихнули на добро", – пише Іван Пальчевський.

"Принаймі діти вивчать гімн України, й з повагою будуть ставитися до державної символіки", – вважає Андрій Літовченко.



Що каже психолог про патріотичні заходи у школах



В цілому, ідея об'єднання прийнятна, якщо не перегинати палку і не драматизувати, піднести її спокійно і оптимістично, вважає дитяча психология Лілія Міліневська.

"У будь-які часи більше шансів на виживання було в групі людей, а не одинаків. Ідея об'єднання дає відчуття більшої сили, підтримки, опори", – каже вона.

Утім, об’єднуватися, щоб протистояти несприятливим обставинам – це, передусім, завдання дорослих.

Луганська область

"Також завдання дорослих, транслювати, демонструвати спокій, впевненість, компетентність у забезпеченні безпеки дітей", – вважає писхологиня.

Якщо такі заходи проводяться без істерик, нагнітань, а в спокійному та оптимістичному дусі, то загроз для психіки дітей вони не несуть, вважає психологиня.

"У школі багато зобов'язаловок, прийти в вишиванці – одна з них. Сама ідея, що ми – частина великого народу і є день, в який про себе нагадаємо – нормальна, вона не може зруйнувати психіку. Більшу шкоду наносить паніка і постійні розмови про майбутню катастрофу", – каже вона.

До того ж, пафосні заходи діють на дітей різного віку неоднаково.

ПТУ № 14. Вінницька область

"Для маленьких дітей будь-яка така незвичайна активність може бути розвагою, а підлітки можуть сприймати це з долею цинізму. Їх дратує необхідність слідувати правилам, які придумали не вони", – говорить Лілія Міліневська.

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