Мінкульт назвав 33 патріотичні серіали, які претендують на держкошти

Дарія Поперечна УП.Життя
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25 листопада 2020

У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали серіали патріотичного спрямування, які претендують на державне фінансування. 

Відповідний перелік був опублікований на сайті відомства.

Зокрема, 33 проєкти телевізійних серіалів допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору.

До переліку включені прожкти серіалів , які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 17 балів.

Розмір державного фінансування складатиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту.

Публічні презентації проєктів мають відбутися 25-26 листопада, повідомляють у "Детектор медіа". 

 Фото K.Klimenko/Depositphotos

Проєкти, які увійшли до другого туру пітчингу патріотичних серіалів:

  • ТОВ "РРП Груп", Безодня".
  • ТОВс "Стар медіа продюсерський хаб", "Битва шкіл".
  • ТОВ "Три-я-да продакшн", "Боснійський конвой". 
  • ТОВ "РРП груп", "В. Лобановський. Теорія поля". 
  • ТОВ "РРП Груп", "Виклик". 
  • ТОВ "Три-я-да продакшн", "Виходьте без дзвінка-4". 
  • ТОВ "КС продакшн", "Володарі стародавнього Києва". 
  • ТОВ "Крісті фільм", "Дональд і Рональд блукають Україною". 
  • ТОВ "Фільм ю ей продакшн", "Зілля". 
  • ТОВ "Крісті фільм", "Зона 51". 
  • ТОВ "Про продакшн Україна", "Івасюк. RUTA-марафон". 
  • ПрАТ "Одеська кіностудія", "Королі світу". 
  • ПрАТ "Одеська кіностудія", "Лікар Філатов". 
  • ТОВ "Сінемадей", "Мазепа". 
  • ТОВ "Прокіно", "Мама". 
  • ТОВ "Інсайт Медіа", "Мистецтво волі. Ніл Хасевич". 
  • ТОВ "Прокіно", "Наймичка". 
  • ТОВ "Студія "Кінороб"", "Наставник". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Одіссея доктора Хавкіна". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Олена Теліга. Неймовірна". 
  • ТОВ "Т.Т.М.", "Пінзель.Сім печаток". 
  • ТОВ "Студія "Кінороб"", "Подолання". 
  • ТОВ "Старлайт фільмс", "Принцеса квітів". 
  • ТОВ "Солар медіа інтертеймент", "Ревізор". 
  • ТОВ "КС продакшн", "Рідний чужий дім". 
  • ТОВ "КС продакшн", "СБУ". 
  • ТОВ "Прототип продакшн", "Скажені сусіди". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Спиртовоз". 
  • ТОВ "Старлайт філмс", "Сталева лілія". 
  • ТОВ "Т.Т.М.", "Стефа".
  • ТОВ "Прокіно", "Сусіди". 
  • ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Тут і тепер".
  • ТОВ "ІнсайтМедіа", "Шлях до світанку".

У мінкульту  зазначають, що державна підтримка надається проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал, або будуть завершені окремі етапи – розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.

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