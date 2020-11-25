Мінкульт назвав 33 патріотичні серіали, які претендують на держкошти

У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали серіали патріотичного спрямування, які претендують на державне фінансування.

Відповідний перелік був опублікований на сайті відомства.

Зокрема, 33 проєкти телевізійних серіалів допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору.

До переліку включені прожкти серіалів , які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 17 балів.

Розмір державного фінансування складатиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту.

Публічні презентації проєктів мають відбутися 25-26 листопада, повідомляють у "Детектор медіа".

Фото K.Klimenko/Depositphotos

Проєкти, які увійшли до другого туру пітчингу патріотичних серіалів:

ТОВ "РРП Груп", Безодня".

ТОВс "Стар медіа продюсерський хаб", "Битва шкіл".

ТОВ "Три-я-да продакшн", "Боснійський конвой".

ТОВ "РРП груп", "В. Лобановський. Теорія поля".

ТОВ "РРП Груп", "Виклик".

ТОВ "Три-я-да продакшн", "Виходьте без дзвінка-4".

ТОВ "КС продакшн", "Володарі стародавнього Києва".

ТОВ "Крісті фільм", "Дональд і Рональд блукають Україною".

ТОВ "Фільм ю ей продакшн", "Зілля".

ТОВ "Крісті фільм", "Зона 51".

ТОВ "Про продакшн Україна", "Івасюк. RUTA-марафон".

ПрАТ "Одеська кіностудія", "Королі світу".

ПрАТ "Одеська кіностудія", "Лікар Філатов".

ТОВ "Сінемадей", "Мазепа".

ТОВ "Прокіно", "Мама".

ТОВ "Інсайт Медіа", "Мистецтво волі. Ніл Хасевич".

ТОВ "Прокіно", "Наймичка".

ТОВ "Студія "Кінороб"", "Наставник".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Одіссея доктора Хавкіна".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Олена Теліга. Неймовірна".

ТОВ "Т.Т.М.", "Пінзель.Сім печаток".

ТОВ "Студія "Кінороб"", "Подолання".

ТОВ "Старлайт фільмс", "Принцеса квітів".

ТОВ "Солар медіа інтертеймент", "Ревізор".

ТОВ "КС продакшн", "Рідний чужий дім".

ТОВ "КС продакшн", "СБУ".

ТОВ "Прототип продакшн", "Скажені сусіди".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Спиртовоз".

ТОВ "Старлайт філмс", "Сталева лілія".

ТОВ "Т.Т.М.", "Стефа".

ТОВ "Прокіно", "Сусіди".

ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Тут і тепер".

ТОВ "ІнсайтМедіа", "Шлях до світанку".

У мінкульту зазначають, що державна підтримка надається проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал, або будуть завершені окремі етапи – розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.

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