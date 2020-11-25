Мінкульт назвав 33 патріотичні серіали, які претендують на держкошти

У Міністерстві культури та інформаційної політики назвали серіали патріотичного спрямування, які претендують на державне фінансування.
Відповідний перелік був опублікований на сайті відомства.
Зокрема, 33 проєкти телевізійних серіалів допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору.
До переліку включені прожкти серіалів , які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 17 балів.
Розмір державного фінансування складатиме не більше ніж 50% загальної кошторисної вартості проєкту.
Публічні презентації проєктів мають відбутися 25-26 листопада, повідомляють у "Детектор медіа".
|Фото K.Klimenko/Depositphotos
Проєкти, які увійшли до другого туру пітчингу патріотичних серіалів:
- ТОВ "РРП Груп", Безодня".
- ТОВс "Стар медіа продюсерський хаб", "Битва шкіл".
- ТОВ "Три-я-да продакшн", "Боснійський конвой".
- ТОВ "РРП груп", "В. Лобановський. Теорія поля".
- ТОВ "РРП Груп", "Виклик".
- ТОВ "Три-я-да продакшн", "Виходьте без дзвінка-4".
- ТОВ "КС продакшн", "Володарі стародавнього Києва".
- ТОВ "Крісті фільм", "Дональд і Рональд блукають Україною".
- ТОВ "Фільм ю ей продакшн", "Зілля".
- ТОВ "Крісті фільм", "Зона 51".
- ТОВ "Про продакшн Україна", "Івасюк. RUTA-марафон".
- ПрАТ "Одеська кіностудія", "Королі світу".
- ПрАТ "Одеська кіностудія", "Лікар Філатов".
- ТОВ "Сінемадей", "Мазепа".
- ТОВ "Прокіно", "Мама".
- ТОВ "Інсайт Медіа", "Мистецтво волі. Ніл Хасевич".
- ТОВ "Прокіно", "Наймичка".
- ТОВ "Студія "Кінороб"", "Наставник".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Одіссея доктора Хавкіна".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Олена Теліга. Неймовірна".
- ТОВ "Т.Т.М.", "Пінзель.Сім печаток".
- ТОВ "Студія "Кінороб"", "Подолання".
- ТОВ "Старлайт фільмс", "Принцеса квітів".
- ТОВ "Солар медіа інтертеймент", "Ревізор".
- ТОВ "КС продакшн", "Рідний чужий дім".
- ТОВ "КС продакшн", "СБУ".
- ТОВ "Прототип продакшн", "Скажені сусіди".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Спиртовоз".
- ТОВ "Старлайт філмс", "Сталева лілія".
- ТОВ "Т.Т.М.", "Стефа".
- ТОВ "Прокіно", "Сусіди".
- ТОВ "Стар медіа продюсерський хаб", "Тут і тепер".
- ТОВ "ІнсайтМедіа", "Шлях до світанку".
У мінкульту зазначають, що державна підтримка надається проєктам, за результатами яких до 18 грудня цього року буде створений вже готовий серіал, або будуть завершені окремі етапи – розвитку, розробки режисерського сценарію, підготовчого або знімального періоду.
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