Що робити у випадку вторгнення і як евакуюватися школам? Поради КМДА

У Київській міській державній адміністрації розробили пам’ятку про те, як діяти у випадку бойових дій чи в інших екстрених ситуаціях.
На офіційному порталі КМДА опублікували інструкції, що робити після сигналу системи оповіщення та як евакуюватися школам.
"Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. Підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету…
У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно сповістити людей і дати чіткий інструктаж", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Як діяти школам?
|Фото: .shock/Depositphotos
- Школа має повідомити відповідального чергового району про надзвичайну ситуацію.
- Евакуацію має проводити лише відповідальна особа за звуковим сигналом, який активує адміністрація або той, хто виявив екстрену ситуацію.
- Необхідно відкрити всі евакуаційні виходи з будівлі та впевнитися в тому, що відвідувачі і працівники почали евакуацію.
- Потрібно нагадати дітям, що головна мета евакуації – це їхня безпека.
Обов’язково треба пояснити дітям правила евакуацїі:
❌ не говорити;
❌ не бігти;
❌ не штовхатись;
❌ не повертатись.
- Потрібно перевірити вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів та освітлювальних приладів, закрити двері та вікна.
- Також перевірте безпечність маршруту для евакуації.
- Під час евакуації можна об'єднувати два класи.
Тоді під час переміщення один вчитель має очолювати колону дітей, а інший – закривати.
- Допоможіть дітям з інвалідністю та маленьким дітям.
- Після прибуття на попередньо визначене місце, перевірте присутність уcix дітей за списком.
- Залишайтеся зі своїм класом i просіть учнів бути разом, нікуди не розходитися.
- Якщо на вулиці є постріли, відразу ляжте й озирніться.
- Виберіть найближче укриття і проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст.
Укриттями можуть бути виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри.
- Якщо небезпека зникла, поверніться назад до класів, дотримуючись тих самих правил.
|Скріншот: КМДА
Що загалом потрібно робити у надзвичайній ситуації?
✅ Увімкніть теле- i радіоканали місцевого рівня, слухайте сигнали сирен та гучномовців.
✅ Уважно прослухайте повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок ваших дій.
✅ Чітко виконуйте розпорядження рятувальних служб.
✅ При евакуації вимкніть вдома електроенергію, перекрийте газ та воду.
✅ Візьміть тривожну валізу і прямуйте до сховища a6o збірного пункту евакуації.
✅Заздалегідь з'ясуйте розташування найближчого укриття.
✅ QR-коди з більш детальними інструкціями можна переглянути тут.
Нагадаємо, раніше волонтерська група #миготові пояснювала, що потрібно запасти вдома і як підготуватись до відсутності електроенергії та газу.
А детальніше про тривожну валізу, евакуацію з дітьми, тваринами, зброєю та правила безпеки у надзвичайних ситуаціях можна дізнатися з матеріалів:
- Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки
- Зібрали "тривожну валізку", що далі? Куди евакуюватися, що робити з тваринами і зброєю
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