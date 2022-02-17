Що робити у випадку вторгнення і як евакуюватися школам? Поради КМДА

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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17 лютого 2022

У Київській міській державній адміністрації розробили пам’ятку про те, як діяти у випадку бойових дій чи в інших екстрених ситуаціях.

На офіційному порталі КМДА опублікували інструкції, що робити після сигналу системи оповіщення та як евакуюватися школам. 

"Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. Підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету… 

У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно сповістити людей і дати чіткий інструктаж", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як діяти школам?

  Фото: .shock/Depositphotos
  • Школа має повідомити відповідального чергового району про надзвичайну ситуацію.
  • Евакуацію має проводити лише відповідальна особа за звуковим сигналом, який активує адміністрація або той, хто виявив екстрену ситуацію.
  • Необхідно відкрити всі евакуаційні виходи з будівлі та впевнитися в тому, що відвідувачі і працівники почали евакуацію.
  • Потрібно нагадати дітям, що головна мета евакуації – це їхня безпека.

Обов’язково треба пояснити дітям правила евакуацїі:

❌ не говорити;

❌ не бігти;

❌ не штовхатись;

❌ не повертатись.

  • Потрібно перевірити вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів та освітлювальних приладів, закрити двері та вікна.
  • Також перевірте безпечність маршруту для евакуації.
  • Під час евакуації можна об'єднувати два класи.

Тоді під час переміщення один вчитель має очолювати колону дітей, а інший – закривати.

  • Допоможіть дітям з інвалідністю та маленьким дітям.
  • Після прибуття на попередньо визначене місце, перевірте присутність уcix дітей за списком. 
  • Залишайтеся зі своїм класом i просіть учнів бути разом, нікуди не розходитися. 
  • Якщо на вулиці є постріли, відразу ляжте й озирніться.
  • Виберіть найближче укриття і проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст. 

Укриттями можуть бути виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри.

  • Якщо небезпека зникла, поверніться назад до класів, дотримуючись тих самих правил.

 Скріншот: КМДА

Що загалом потрібно робити у надзвичайній ситуації?

✅ Увімкніть теле- i радіоканали місцевого рівня, слухайте сигнали сирен та гучномовців.

✅ Уважно прослухайте повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок ваших дій.

✅ Чітко виконуйте розпорядження рятувальних служб.

✅ При евакуації вимкніть вдома електроенергію, перекрийте газ та воду.

✅ Візьміть тривожну валізу і прямуйте до сховища a6o збірного пункту евакуації.

✅Заздалегідь з'ясуйте розташування найближчого укриття.

QR-коди з більш детальними інструкціями можна переглянути тут.

Нагадаємо, раніше волонтерська група #миготові пояснювала, що потрібно запасти вдома і як підготуватись до відсутності електроенергії та газу.

А детальніше про тривожну валізу, евакуацію з дітьми, тваринами, зброєю та правила безпеки у надзвичайних ситуаціях можна дізнатися з матеріалів:

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