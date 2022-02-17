Що робити у випадку вторгнення і як евакуюватися школам? Поради КМДА

У Київській міській державній адміністрації розробили пам’ятку про те, як діяти у випадку бойових дій чи в інших екстрених ситуаціях.

На офіційному порталі КМДА опублікували інструкції, що робити після сигналу системи оповіщення та як евакуюватися школам.

"Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. Підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету…

У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно сповістити людей і дати чіткий інструктаж", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Як діяти школам?

Фото: .shock/Depositphotos

Школа має повідомити відповідального чергового району про надзвичайну ситуацію.

Евакуацію має проводити лише відповідальна особа за звуковим сигналом, який активує адміністрація або той, хто виявив екстрену ситуацію.

Необхідно відкрити всі евакуаційні виходи з будівлі та впевнитися в тому, що відвідувачі і працівники почали евакуацію.

Потрібно нагадати дітям, що головна мета евакуації – це їхня безпека.

Обов’язково треба пояснити дітям правила евакуацїі:

❌ не говорити;

❌ не бігти;

❌ не штовхатись;

❌ не повертатись.

Потрібно перевірити вимкнення та знеструмлення всіх технічних засобів та освітлювальних приладів, закрити двері та вікна.

Також перевірте безпечність маршруту для евакуації.

Під час евакуації можна об'єднувати два класи.

Тоді під час переміщення один вчитель має очолювати колону дітей, а інший – закривати.

Допоможіть дітям з інвалідністю та маленьким дітям.

Після прибуття на попередньо визначене місце, перевірте присутність уcix дітей за списком.

Залишайтеся зі своїм класом i просіть учнів бути разом, нікуди не розходитися.

Якщо на вулиці є постріли, відразу ляжте й озирніться.

Виберіть найближче укриття і проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст.

Укриттями можуть бути виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри.

Якщо небезпека зникла, поверніться назад до класів, дотримуючись тих самих правил.

Скріншот: КМДА

Що загалом потрібно робити у надзвичайній ситуації?

✅ Увімкніть теле- i радіоканали місцевого рівня, слухайте сигнали сирен та гучномовців.

✅ Уважно прослухайте повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок ваших дій.

✅ Чітко виконуйте розпорядження рятувальних служб.

✅ При евакуації вимкніть вдома електроенергію, перекрийте газ та воду.

✅ Візьміть тривожну валізу і прямуйте до сховища a6o збірного пункту евакуації.

✅Заздалегідь з'ясуйте розташування найближчого укриття.

✅ QR-коди з більш детальними інструкціями можна переглянути тут.

Нагадаємо, раніше волонтерська група #миготові пояснювала, що потрібно запасти вдома і як підготуватись до відсутності електроенергії та газу.

А детальніше про тривожну валізу, евакуацію з дітьми, тваринами, зброєю та правила безпеки у надзвичайних ситуаціях можна дізнатися з матеріалів:

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