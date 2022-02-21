Диктант кримськотатарською до Дня рідної мови: як взяти участь

21 лютого до Міжнародного дня рідної мови відбудеться традиційний онлайн-диктант кримськотатарською мовою, який цьогоріч присвячений політв’язням.

Текст зачитають о 19:00 за кримським часом або 18.00 за київським у прямому ефірі з Facebook-сторінки "Nefes", повідомляють організатори заходу.

Читатиме його кримськотатарська письменниця Сеяре Кокче.

Цьогоріч диктант буде присвячений кримськотатарським активістам, волонтерам, членам команди "Nefes" Наріману Джелялу, Асану Ахтему та Азізу Ахтему, які з вересня 2021 року перебувають у неволі та усім політичним ув'язненим і переслідуваним у Криму.

Фото: olesia /Depositphotos

"Онлайн-диктант ставить за мету не перевірку знання правопису конкретної людини, метою акції є прояв загальнонаціонального та міжнародного єднання на підтримку кримськотатарської мови", – кажуть в організації.



Написати диктант можуть всі охочі, незалежно від віку, національності, місця та країни проживання, рівня знання кримськотатарської мови.

Диктант має бути написаний від руки, розбірливо, латинкою або кириличним письмом (за бажанням).

Після завершення диктанту його текст буде опублікований латинкою та кирилицею.

В Україні онлайн-диктант в Міжнародний день рідної мови – вже традиція.

"Однією з мов корінних народів України, що перебувають під серйозною загрозою зникнення, є кримськотатарська.

Задля її підтримки та демонстрації загальнонаціонального та міжнародного єднання на захист корінного народу, що зазнає цілеспрямованих репресій та переслідувань з боку російської окупаційної влади, традиційно відбувається онлайн-диктант кримськотатарською мовою", – зазначає Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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