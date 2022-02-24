У Києві перебої з телефонами екстреної служби та служби порятунку

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 лютого 2022

У Києві відбуваються перебої зі дзвінками на номери 112 (служба екстреної допомоги) та 101 (служба порятунку).

Однак у Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що намагаються виправити неполадки.

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 Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Звернення відомства опублікували у Telegram-каналі Верховної Ради та Національної поліції.

"Ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити цю ситуацію, і щоб кожен міг додзвонитися на 101 і 112", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошує, що лікарні надаватимуть медичну допомогу всім, хто її потребує. 

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