МОЗ закликає українців всюди пропускати машини "швидкої"

Міністерство охорони здоров'я України закликає українців пропускати автомобілі швидкої допомоги на дорогах та до автозаправних станцій.
Таке прохання опублікували на офіційній сторінці міністерства у соцмережах.
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"Від цього залежать життя усіх українців та наша перемога!
Для продовження функціонування "швидкої" забезпечте автомобілям екстреної медичної допомоги безперебійний доступ до АЗС", – йдеться у повідомленні.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.
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