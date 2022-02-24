МОЗ закликає українців всюди пропускати машини "швидкої"

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
4637
24 лютого 2022

Міністерство охорони здоров'я України закликає українців пропускати автомобілі швидкої допомоги на дорогах та до автозаправних станцій.  

Таке прохання опублікували на офіційній сторінці міністерства у соцмережах.

 Фото logoboom/Depositphotos

"Від цього залежать життя усіх українців та наша перемога!

Для продовження функціонування "швидкої" забезпечте автомобілям екстреної медичної допомоги безперебійний доступ до АЗС", – йдеться у повідомленні. 

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. 

Вас також може зацікавити:

Що робити, коли почули гудки тривожних сирен

Звідки брати інформацію? Список офіційних державних джерел

Зібрали "тривожну валізку", що далі? Куди евакуюватися, що робити з тваринами і зброєю

Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак