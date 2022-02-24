МОЗ закликає українців всюди пропускати машини "швидкої"

Міністерство охорони здоров'я України закликає українців пропускати автомобілі швидкої допомоги на дорогах та до автозаправних станцій.

Таке прохання опублікували на офіційній сторінці міністерства у соцмережах.

Фото logoboom/Depositphotos

"Від цього залежать життя усіх українців та наша перемога!

Для продовження функціонування "швидкої" забезпечте автомобілям екстреної медичної допомоги безперебійний доступ до АЗС", – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.