МОЗ закликає українців всюди пропускати машини "швидкої"

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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24 лютого 2022

Міністерство охорони здоров'я України закликає українців пропускати автомобілі швидкої допомоги на дорогах та до автозаправних станцій.  

Таке прохання опублікували на офіційній сторінці міністерства у соцмережах.

 Фото logoboom/Depositphotos

"Від цього залежать життя усіх українців та наша перемога!

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Для продовження функціонування "швидкої" забезпечте автомобілям екстреної медичної допомоги безперебійний доступ до АЗС", – йдеться у повідомленні. 

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що медичні заклади надаватимуть допомогу всім, хто її потребує. 

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