Американська комерційна компанія, яка збирає кошти "на захист України", виявилась шахрайською

В соціальних мережах нібито благодійна американська компанія PlantATreeCo просить відправити кошти на підтримку України, на яку сьогодні 24 лютого напала Росія.

Користувачів закликають пожертвувати кошти на "збереження України" та зробити перепост.

Вони нібито збирають кошти для української організації razom.for.ukraine, але там нічого про це не знають, повідомляє НотаЄнота.



Реклама:

Людина клікає на сторіс, підписуєтеся на їхні сторінки і нібито компанія виділяє за 1 клік 1 цент. "Благодійники" стверджують, що "готові" виділити 10 тисяч доларів для української організації в підтримку України.

Зараз люди зі всього світу "наклікали" допомоги майже на 300 тисяч доларів.



На порталі Fake Website Buster, де можна перевіряти веб-сторінки, йдеться, що сайт організації, яка збирає кошти для України, скоріш за все, не благодійний, а комерційний.

Зокрема, на сайті продавали пластикові браслети та стверджували, що за кожну покупку садять дерево з допомогою партнерів.

Одна невідомо, хто ці партнери та немає жодних доказів того, що вони дійсно садили дерева.

Браслети продавали за 20 доларів, хоча їх гуртова ціна – 50 центів за штуку.

Реклама:

Крім того, іноді компанія оголошує безкоштовну роздачу прикрас, а насправді бере з клієнтів плату за доставку розміром 8,9 доларів.

Також "благодійники" заявляли, що збирають кошти на ліквідацію наслідків пожеж у Австралії, але доказів цього також не надають.

В соцмережах українці поширюють інформацію, що благодійна акція на підтримку України від PlantATreeCo – фейк, шахрайство та спроба заробити на війні.

Люди закликають не жертвувати кошти комерсантам.

Якщо є бажання та потреба допомогти українським збройним силам, можна скористатися офіційним рахунком для підтримки ЗСУ.

Рахунок відкрив Національний банк України.

Регулятор ухвалив таке рішення у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності та територіальної цілісності.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.