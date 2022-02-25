В Україні призупиняють навчальний процес

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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25 лютого 2022

Міністерство освіти і науки рекомендує припинити освітній процес в усіх закладах освіти та оголосити канікули на два тижні.

Про це очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

Відповідного листа міністерство направило керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

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"Прошу освітян і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену інформацію", - наголосив Шкарлет.

Міністр також просить не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців.

Наразі лист на сайті МОН не опублікований. Утім, копія документа є в розпорядженні "УП. Життя".

Ми звернулися за деталями до міністерства, та відповіді наразі не отримали.

 

Нагадаємо, ще 22 лютого Шкарлет розповідав, що освітній процес в навчальних закладах підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей триває.

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