Чому відставка Шкарлета важливіша за партійну дисципліну

14 лютого під Офісом Президента відбувся великий студентський мітинг "Якщо любиш – піди!" за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета. Показати, що їм доста, на Банкову прийшли студенти НаУКМА, КПІ, НАУ, КНУ, викладачі, активісти, випускники депутати, серед яких була і я.

На мітингу за відставку міністра освіти Шкарлета зібралося більше 500 студентів

У своєму виступі на мітингу я згадала свого батька, який закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (тепер НАУ), все життя працював науковцем у Києві та Кривому Розі, все життя розробляв нові технології зокрема для оборони держави, все життя навчав студентів, і все життя був нетерпимим до академічної недоброчесності і до деградації освіти в Україні.

Таку ж позицію природно займаю і я. Я завжди підтримую студентів, бо сама працюю в освіті. Я бачила, як можуть виглядати хороші університети в Європі, навіть не найкращі, а просто нормальні – без ручняків, забудови й репресій. Коли студент приходить в Університет отримувати знання і контакти для майбутньої кар’єри, і все навколо нього сприяє цій меті.

Протест проти Шкарлета є логічним наслідком його провальної політики в освіті. Точніше навіть відсутності будь-якої політики, і повернення в часи ручного управління і відкочування реформ.

Серед здобутків міністерства сьогодні – провал реформи харчування, початок президентського проекту з величезного скандалу, гальмування всіх реформ, зокрема НУШ і реформ в науці. Водночас під приціл Шкарлета постійно потрапляють незалежні органи та інституції, серед яких Національний фонд досліджень.

Але тригером до студентських протестів стало невизнання виборів ректора Могилянки і забудова та репресії в Національному авіаційному університеті.

У кінці січня Максим Луцький, ректор НАУ та колишній регіонал, призначений Шкарлетом на посаду з порушеннями, відраховує Володимира Падєріна, голову студради, який активно виступав проти забудови університету 14 багатоповерхівками. До того з НАУ уже звільнили професора Євгенія Гаєва, який відкрито критикував ректора.

Попри шалену протидію і погрози з боку адміністрацій університетів, студенти зібралися донести свою позицію президенту.

14 лютого на Банковій я зустріла багато давніх знайомих, які тепер працюють у тому числі на державних посадах. Сотні студентів із плакатами, банерами, чаєм і кавою, у сильний мороз та під вітром, вистояли більше двох годин під Офісом Президента.

Володимир Падєрін та Євгенія Беспалова – голви студрад НАУ різних поколінь знову протестують проти знищення університету

На прохання студентів я також підтримала проєкт рішення своєї колеги Аліни Михайлової про звернення Київради до Верховної Ради та Кабміну з вимогою звільнити міністра освіти.

Виступ перед студентами Ксенії Семенової

У міністра Шкарлета була можливість піти і зберегти гідність. Ні, не через протести і вулицю, а через повний провал у роботі міністерства. Провал, який відзначають депутати профільного освітнього комітету Верховної ради, освітяни і студенти.

Але натомість Шкарлет і його команда пішли шляхом замовних статей на анонімних телеграм-каналах і в сумнівних ЗМІ.

У замовних статтях писали, що протест фінансував то Порошенко, то вже я за 120 тисяч гривень. Справжність довідки уже спростував банк, а я подала заяву до прокуратури.

Фейкова квитанція про перерахування коштів

А команда Шкарлета пише, цитую: "протест – результат фантазії політтехнологів", "не віриться, що якийсь студент самотужки спроектував банер. Усім зрозуміло, що це справа рук "дорослих"".

Я хочу нагадати міністерству, що студенти – не діти, їм не потрібні більше "дорослі". Це ті люди, які будують Україну. Це ті люди, які перші вийшли на Майдан в 2014, які вмирали в центрі столиці. Це ті люди, які пішли на війну. Не тільки на Бій під Крутами, а сьогодні на схід України. І вони там помирають за нашу свободу. Тому вже ж плакатик надрукувати і самоорганізуватися на мітинг вони точно можуть. Не треба принижувати українців.

Студенти – це люди, які ходять на вибори. Це ті люди, які кілька років тому обрали президентом людину не з гнилої політичної системи, обрали Зеленського. Це люди, які на парламентських виборах також поставили з ніг на голову політику України, і обрали у владу несистемних політиків.

Хочу нагадати колегам, що студенти – це ядро електорату партії Слуга Народу. І ми обіцяли їм якісну освіту.

А що вони отримали?

На тлі успішних реформ Мінрегіону, Мінцифри, Міністерства закордонних справ, Міністерство Шкарлета тягне команду Президента і країну на дно.

Освіта і наука – це стратегічно важливий напрямок. Без потужної освіти і науки ми ніколи не збудуємо сильну країну. Від освіти і науки залежить оборонна спроможність нашої держави.

Ця історія над політикою і партійною дисципліною – вона про майбутнє держави.

Завтра мене викликають на засідання дисциплінарної комісії київського осередку партії. Причину мені не назвали, але можу припустити, що стосовно моєї позиції по МОН.

Я не буду задля партійної солідарності мовчати. Міністерство Шкарлета сьогодні шкодить країні, шкодить команді Президента, до якої належу і я.

Якщо для того, щоб донести цю думку, мені треба прийти на мітинг, витримати потік бруду в ЗМІ і пережити виклики на килим в міському осередку партії, що ж, я знаю людей, які заради освіти і країни робили в цьому життя набагато більше. Наприклад, мій батько.

А Шкарлет має піти.

Ксенія Семенова, освітянка, депутатка Київради, спеціально для УП.Життя

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