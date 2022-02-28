У МОН забороняють примусово відправляти педагогів у відпустку без зарплати

У Міністерство освіти і науки почали скаржитись педагоги, яких примушують писати заяви про відпустки без збереження зарплати.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пояснив, що такі вимоги роботодавців категорично заборонені.

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Фото: МОН

"Наголошую на тому, що міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати", – написав він.

Працівникові можуть надати відпустку лише за добровільним бажанням або його можуть звільнити відповідно до вимог трудового законодавства.

Також Шкарлет наголосив, що в умовах війни важливо залишатися згуртованими та підтримувати одне одного.

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