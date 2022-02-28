У МОН забороняють примусово відправляти педагогів у відпустку без зарплати

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
33197
28 лютого 2022

У Міністерство освіти і науки почали скаржитись педагоги, яких примушують писати заяви про відпустки без збереження зарплати.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пояснив, що такі вимоги роботодавців категорично заборонені.

Реклама:
 Фото: МОН

"Наголошую на тому, що міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати", – написав він.

Працівникові можуть надати відпустку лише за добровільним бажанням або його можуть звільнити відповідно до вимог трудового законодавства.

Також Шкарлет наголосив, що в умовах війни важливо залишатися згуртованими та підтримувати одне одного.

Вас також може зацікавити:

В Україні призупиняють навчальний процес

Евакуації немає: Шкарлет розповів, як працюють школи та садочки Донбасу

Реклама:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 596
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2328
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3082
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат