В Україні скасували ДПА для учнів 4 і 9 класів

В Україні скасували Державну підсумкову атестацію 2022 року для учнів 4-х та 9-х класів школи.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

"Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році", – написав він.

За словами міністра, такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу під час війни.

Фото: luckybusiness /Depositphotos

Нагадаємо, минулого року учнів початкових та базових шкіл звільнили від ДПА через пандемію COVID-19.

Тоді Державну підсумкову атестацію скасували і для випускників 11-х класів.

Водночас ті, хто планували вступати до університетів, мали складати ДПА у формі ЗНО.

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