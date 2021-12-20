Простір для зловживань: як нові Правила рубок можуть сприяти знищенню лісів

У листопаді Державне агентство лісових ресурсів України оприлюднило для обговорення проєкт нових Правил рубок у лісах України. Подія залишилася майже непоміченою. А дарма – нові Правила рубок можуть стати проривом в охороні лісів. Але також можуть на роки законсервувати проблеми наших лісів.

Усе залежить від того, яким буде фінальний текст. Тож пояснюємо важливість нових Правил рубок. І що з ними не так.

Багато хто вважає, що українські ліси зникають через незаконні рубки. Але це лише одна сторона медалі. Існують ще й законні рубки. Проблема в тому, що сам факт їх законності нічого не каже про те, наскільки шкідливими є ці рубки для довкілля.

Для прикладу, величезні суцільні рубки в Карпатах можуть бути як незаконними, так і цілком собі легальними. Законодавство, яке регулює проведення рубок в Україні, має радянське коріння і майже не враховує сучасні підходи до збереження лісів. До того ж там купа дірок, колізій та неврегульованих моментів, які призводять до зловживань.

Тож законність рубки не означає її "екологічність".

Величезна суцільна рубка в Карпатах. Потенційно – повністю законна. Фото Анни Семенюк

Вихід очевидний – покращувати й осучаснювати законодавство. Але чи покращують його нові Правила рубок?

Оприлюднений Держлісагентством проєкт Правил рубок покликаний замінити купу різних документів, якими раніше регулювалися рубки в Україні. І це чудово, адже старі документи часто не узгоджені між собою і дозволяють зловживання.

Але чи стане лісам краще, якщо нинішня версія нових Правил рубок буде затверджена без змін? Сумнівно.

Чимало застарілих підходів до проведення рубок мігрували зі старих документів до нового. Разом з ними перекочували й окремі положення, які дозволяють лісівникам зловживати з рубками.

По-перше, нові Правила майже не вводять нових обмежень на проведення суцільних рубок. Західні країни масово відходять від суцільних зрубів і проводять все більше вибіркових рубок (тобто рубок окремих дерев, а не суцільних шматків лісу).

Тому слід якнайбільше обмежити суцільні рубки всіх видів у найбільш цінних лісах – навколо річок та боліт, у високогірних лісах, у природних лісах, у рекреаційних та захисних лісах і так далі.

Наслідки суцільних рубок у Карпатах. Фото – Анна Семенюк

По-друге, в західних країнах вже давно усвідомили, що мертві дерева та їхні частини не захаращують ліс. Навпаки, вони є важливою складовою будь-якої лісової екосистеми, адже від них залежить майбутнє лісів. Українські лісівники продовжують радянську практику – розглядати мертві дерева як "захаращення", яке потрібно прибрати.

Тому у нових правилах слід передбачити вимоги щодо мінімальної кількості мертвої деревини, яка має залишатися навіть після проведення рубок.

По-третє, нові Правила рубок залишають чимало простору для зловживань.

Для прикладу, нинішнє законодавство не забороняє лісівникам придумати якийсь новий вид рубки і проводити його там, де інші рубки заборонені.

Наприклад, у 2021 році карпатські лісгоспи придумали "рубки рідколісся" і почали їх проводити у лісах, де інші рубки обмежені. Жоден нормативний документ не передбачає, що існують такі рубки. Але ніде і не написано, що не можна проводити рубки, не передбачені законодавством.

Інший приклад – це такі рубки, як рубки переформування, лісовідновні рубки, рубки реконструкції і так далі. Перший раз чуєте про такі рубки? Воно й не дивно.

У нинішньому законодавстві правила їхнього проведення настільки абстрактні, що лісівники регулярно користуються цими рубками для того, аби рубати в цінних лісах.

Лісівники Львівської області використовують рубки переформування, щоб рубати заповідні ліси у заказниках. Лісівники Закарпаття рубають лісовідновними рубками високогірні ліси біля полонин. Лісівники Сумщини зловживають рубками реконструкції. І так далі.

Наслідки рубок переформування в одному з заказників на Львівщині

Усі ці рубки (за винятком рубок переформування) мають бути виключені з правил, а рубки переформування – нарешті отримати чіткі правила проведення та обмеження. Те ж стосується і прохідних рубок.

По-четверте, українське законодавство, за окремими винятками, і досі не забороняє їздити лісовозною технікою прямо по річках та струмках. Нові правила рубок також не передбачають відповідних обмежень.

І наостанок, у проєкті Правил рубок значно послабились вимоги щодо проведення комбінованих рубок головного користування, які тепер можуть включати елементи не лише вибіркових та поступових, але й суцільних рубок. Якщо такі вимоги затвердять без змін, то лісгоспи зможуть проводити ці рубки на площі до 10 га у рівнинних лісах. При цьому ніяких обмежень щодо того, якою може бути частка суцільних рубок у комбінованій рубці немає.

Іншими словами – з’являється ризик вже незабаром побачити в наших лісах великі суцільні рубки по 8-10 гектарів (зараз суцільні рубки головного користування дозволені максимум на 5 га), які по документах будуть вважатись комбінованими – нова ніша для зловживань лісників.

Тому, комбіновані рубки мають і надалі залишатись поєднанням вибіркових та поступових рубок, але аж ніяк не "з елементами суцільних рубок".

Ці та інші моменти є принциповими для врахування у нових Правилах рубок. Прийняти Правила у їхньому нинішньому вигляді – значить на багато років відкласти можливість зберегти ліси України. Часу чекати більше немає!

Українська природоохоронна група та "Екологія-Право-Людина" вже направили відповідні пропозиції до Держлісагентства. Чи будуть вони враховані?

Єгор Гриник, біолог, ГО "Українська природоохоронна група", Богдан Кученко, еколог, МБО "Екологія-Право-Людина", спеціально для УП. Життя

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