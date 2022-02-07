"Красиві, але небезпечні": рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах. ВІДЕО

Взимку у Карпатах можна побачити незвичайне явище – снігові фонтани.
Це сніг над гірськими западинами, який піднімається вітром на кілька метрів і нагадує потоки води.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області опублікувала відео таких "фонтанів".
"А ви колись бачили снігові фонтани? Явище красиве, але вкрай небезпечне, адже утворюються вони сильним вітром біля снігових карнізів", – кажуть у ДСНС.
Рятувальники також закликають утриматися від походи в гори найближчим часом.
Туризм у Карпатах зараз небезпечний, зокрема через хуртовини та снігові фонтани.
Нагадаємо, детальніше про досвід і правила безпеки під час сходження в гори взимку можна дізнатися з матеріалу "Як ходити в гори взимку: історії туристів та поради експертів".
Фото обкладинки: Dmitry_Tsvetkov/Depositphotos
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Як ходити в гори взимку: історії туристів та поради експертів
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