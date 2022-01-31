Студента КПІ, який встановив камеру в жіночій душовій, звільнили від кримінальної відповідальності

Яна Осадча журналіст
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31 січня 2022

Студента Київського політехнічного інституту, який встановив приховану камеру в жіночий душовій гуртожитку, звільнили від кримінальної відповідальності.

Таке рішення ухвалив Солом'янський райониий суд Києва.

Адвокат студента запропонував закрити справу через "дієве каяття" обвинувачуваного, йдеться в рішенні суду.

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За словами адвоката, дві потерпілі у цій справі попросили закрити кримінальне провадження, оскільки не мають претензій та отримали відшкодування.

Фото: tomloel/Depositphotos

Захисник також зазначив, що хлопець здійснив кримінальне правопорушення вперше, щиро кається та визнає провину.

Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповадальності, а провадження проти нього – закрив.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2021 року студентки КПІ знайшли в жіночій душовій гуртожитку №7 приховану камеру.

Завдяки записаному на ній відео, вдалося розпізнати обличчя студента, який цю камеру встановив.

Справа набула розголосу: студентки звернулися до керівництва вишу та у поліцію. Студента виселили з гуртожитку.

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Поліція почала розслідування та відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.

18-річному студенту загрожувало до 3 років обмеження волі.

Детальніше про інцидент: Скандал у КПІ: у жіночій душовій в гуртожитку виявили приховану камеру

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