Студента КПІ, який встановив камеру в жіночій душовій, звільнили від кримінальної відповідальності

Студента Київського політехнічного інституту, який встановив приховану камеру в жіночий душовій гуртожитку, звільнили від кримінальної відповідальності.
Таке рішення ухвалив Солом'янський райониий суд Києва.
Адвокат студента запропонував закрити справу через "дієве каяття" обвинувачуваного, йдеться в рішенні суду.
За словами адвоката, дві потерпілі у цій справі попросили закрити кримінальне провадження, оскільки не мають претензій та отримали відшкодування.
|Фото: tomloel/Depositphotos
Захисник також зазначив, що хлопець здійснив кримінальне правопорушення вперше, щиро кається та визнає провину.
Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповадальності, а провадження проти нього – закрив.
Нагадаємо, у кінці жовтня 2021 року студентки КПІ знайшли в жіночій душовій гуртожитку №7 приховану камеру.
Завдяки записаному на ній відео, вдалося розпізнати обличчя студента, який цю камеру встановив.
Справа набула розголосу: студентки звернулися до керівництва вишу та у поліцію. Студента виселили з гуртожитку.
Поліція почала розслідування та відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.
18-річному студенту загрожувало до 3 років обмеження волі.
Детальніше про інцидент: Скандал у КПІ: у жіночій душовій в гуртожитку виявили приховану камеру
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