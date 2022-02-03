Скандальні вибори у Могилянці: війна між Шкарлетом і Квітом, подвійні стандарти МОН та настрої в академії

Вибори президента в Києво-Могилянській академії та невизнання їхніх результатів в Міністерстві освіти та науки переросли в освітній скандал, до якого долучилися громадськість і політики.

27 січня у Могилянці уже вкотре намагалися обрати президента, утім вибори опинилися під загрозою зриву. Невідомі викрали скриньку з бюлетенями, яку поліція знайшла під парканом з неушкодженою пломбою.

Та виборча комісія змогла підрахувати бюлетені та визначити переможця. Ним виявився ексміністр освіти та колишній президент Могилянки Сергій Квіт.

Але МОН не визнало результатів та призначило нові вибори голови вишу на 27 квітня.

Після цього освітяни, громадські діячі та політики почали масово підтримувати Сергія Квіта, чесні вибори у Могилянці та вимагати відставки очільника МОН Сергія Шкарлета.

Студенти оголосили страйк та 4 лютого вийдуть на акцію протесту біля Кабінету міністрів.

"Українська правда. Життя" розбиралася, яка ситуація наразі в академії, чи може МОН не визнавати вибори, як ставляться викладачі до результатів голосування та в чому полягає студентський страйк.

"Результати виборів відразу визнали всі"

Ексвиконувачка обов’язків президента Києво-Могилянської академії та одна із кандидатів на посаду Олександра Гуменна, яка набрала 42,9% голосів, спершу погодилася з результатами виборів.

Згодом написала заяву до Міністерства освіти та науки про порушення під час голосування, але потім її відкликала.

Про це "Українській правді. Життя" розповів викладач вишу професор Олексій Гарань.

Після того, як поліцейські знайшли викрадену невідомими людьми скриньку з бюлетенями, виборчком ухвалив рішення продовжити підрахунок голосів, з чим усі погодилися.

Зокрема, і кандидатка у президенти Олександра Гуменна, яка на той час виконувала обов'язки голови академії.

"Рішення про те, що підрахунок голосів буде проводитися, погодили всі. Результати виборів також всі визнали, і Гуменна це підписала", – каже Гарань.

Однак наступного дня Олександра Гуменна написала до МОН заяву про порушення, а ще через день цю заяву відкликала.

У коментарі "УП. Життя" вона підтвердила, що все відбувалося саме так.

Могилянка опинилася у центрі освітнього скандалу

Вона каже, що дійсно підписала протокол виборчої комісії, яким Сергія Квіта визнали переможцем виборів.

"І хоча я підписала протокол, я розуміла, що це – неправильно. Адже був факт зовнішнього втручання в вибори", – сказала вона.

На наступний день вона повідомила про порушення в МОН.

А потім написала ще одну заяву про те, що не має претензій до виборчої комісії.

Гуменна говорить, що зробила це тому, що ситуація навколо виборів негативно вплинула на її здоров'я.

"Я наразі перебуваю на лікарняному. Мені легше було відмовитися від претензій та боротьби", – говорить вона.

Колишня кандидатка каже, що від початку сумнівалася в легітимності виборів у виші і розуміє, чому МОН не визнає їхніх результатів.

"Я запропонувала колегам все обговорити, і можливо, звернутися до МОН з проханням відразу десь через тиждень оголосити перевибори.

Ніхто не має сумніватися в легітимності виборчого процесу, він має бути прозорим.

Наразі ми маємо факт зламаної скриньки. Принаймні треба дочекатися результатів розслідування поліції. Адже ніхто не знає, чи дійсно ту скриньку не підмінили", – каже Олександра Гуменна.

Вона також запевняє, що не відчувала ніякого тиску з боку МОН.

Чи може МОН не визнавати вибори?

Колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний зазначив, що стаття 42 Закону України "Про вищу освіту" не передбачає таких дій, які наразі вчиняє МОН.

"Згідно з законом, з переможцем виборів підписується контракт у разі його успішної перевірки. Перевірки виключно переможця, зокрема, чи не підпадає він під люстрацію, а не виборів", – каже Стадний.

У Міністерства немає жодних повноважень будь-яким чином перевіряти, як десь відбулися вибори, вважає він.

Подвійні стандарти МОН

Частина могилянців, освітян та нардепів вважає, що МОН в особі Шкарлета задіює подвійні стандарти.

Про це написала й народна депутатка Інна Совсун.

Вона каже, що міністр не хоче визнавати вибори в Могилянці, але у той же час призначив нардепа Андрія Одарченка ректором Державного біотехнологічного університету в Харкові, незважаючи на грубі порушення виборчого процесу.

"Члени комісії та спостерігачі в Харкові заявляють, що під час голосування щонайменше на 4 дільницях з 9 могли бути замінені скриньки для голосування.

На цих дільницях окремі співробітники, які не назвали себе, оголосили "кварцування приміщення" і на 15-20 хвилин виштовхали з дільниці членів комісій та спостерігачів.

Після повернення на дільниці розташування бюлетенів в замінених сĸриньĸах істотно відрізнялося і було очевидно, що арĸуші А-4 сĸладені не по одному, яĸ було при реальному голосуванні, а по ĸільĸа десятĸів", – пише Совсун.

Колаж Мирослава Барчук

Вона порівнює Сергія Шкарлета з міністром освіти при Януковичі Дмитром Табачником.

"Тепер маємо Табачника в мініатюрі. Університетська автономія виправдала себе.

Вибори у Могилянці відбулися, і Міносвіти зобов'язане їх визнати. Інакше незабаром у нас буде новий міністр. Кращий чи гірший, але новий", – заявила вона.

Шкарлет проти Квіта

На думку Олексія Гараня, зараз в академії панують настрої, що вибори відбулися, а все інше – "інсинуації Шкарлета, який не хоче їх визнавати".

"Могилянка – демократична установа. Я, звісно, не можу говорити про всіх колег, але наразі заяви з закликом визнати вибори зробили всі структури, які відносяться до академії: вчена та наглядові рада, представники студентсьского самоврядування та випускники", – каже він.

Професор вважає, що Сергій Шкарлет робить все, аби Сергій Квіт не очолив Могилянку.

Між чоловіками наявний конфлікт: Шкарлет намагався розпустити НАЗЯВО, яке очолював Квіт, а НАЗЯВО звинувачувало Шкарлета у плагіаті.

"Зараз питання стоїть не про Квіта. А про те, що на виборах в академії відбулася явна провокація в стилі Януковича. Ми розуміємо, що це вигідно Шкарлету", – каже Гарань.

Сергій Квіт

Професор розповідає, що обрати президента в Могилянці дуже не просто.

У виборах президента університету беруть участь викладачі та представники студентства та служб вишу.

За словами Гараня, під час попередніх (четвертих) виборів так і не вдалося встановити переможців через те, що у другому турі змагалися дуже сильні кандидати.

Тому, якщо хоч невелика кількість людей проголосує проти всіх, результату може не бути.

Щоб перемогти, необхідно набрати понад 50% голосів, що й вдалося на минулих виборах Сергію Квіту, який вів потужну кампанію.

"Чому Шкарлет наполягає на перевиборах? Тому ще такий спосіб не пустити Квіта. Один з них – агітувати людей голосувати проти всіх", – говорить професор.

Науковець Сергій Шарапов вважає, що до Квіта прилетів кинутий ним же самим бумеранг.

Бо в часи, коли МОН очолював Квіт, саме під його керівництвом колегія міністерства затвердила присудження ступеня доктора наук Катерині Кириленко, хоча Квіт, за його словами, добре знав про плагіат в її дисертації та інші порушення.

"Це і зробило плагіат настільки прийнятним, що стало можливим призначення недоброчесного міністра – плагіатора Шкарлета, якому не соромно порушувати закони і тепер не затверджувати Квіта", – пише Шарапов.

Студенти йдуть під Кабмін

Водночас студенти оголосили, що 4 лютого проведуть акцію протесту під Кабміном.

Вони будуть вимагати відставки Шкарлета та визнання виборів в університеті.

"У п’ятницю ми виходимо о 9 ранку під Кабмін на акцію протесту.

Одна з наших вимог – відставка Шкарлета, визнання результатів виборів президента", – розповів "Українській правді. Життя" студент, організатор акції Сергій Фірак.

Також студенти та викладачі оголосили страйк.

Наразі в академії триває навчальний процес: викладачі проводять лекції та семінари.

Організатори кажуть, що під час страйку викладачі будуть з розумінням ставитися до пропусків студентами занять, якщо вони братимуть участь у протесті.

"Страйк студентів полягає в тому, що навчання триває, але викладачі повинні дозволити студентам, які безпосередньо беруть участь в акціях протесту, дати можливість відпрацювати ці заняття пізніше", – каже Фірак.

Учасники акції вимагатимуть відставки Сергія Шкарлета, підписання контракту з обраним президентом НаУКМА та автономії українських університетів.

"УП. Життя" продовжує чекати відповіді МОН на прохання прокоментувати ситуацію навколо Могилянки.

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