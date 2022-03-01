На Рівненщині люди зліпили 2,5 тонни вареників для лікарень

На Рівненщині мешканці міста Дубно та навколишніх сіл власноруч наліпили 2,5 тонни вареників.

Їх передадуть до лікарень Києва та Київської області.

Про це розповів народний депутат Олександр Аліксійчук, повідомляє Верховна Рада.

"Люди ліплять вареники, варять їх та заливають смальцем. Тобто, вареники готові до споживання, але можуть зберігатися певний час", – сказав він.

Фото: Верховна Рада

Також дубенчани передали на Київщину інші продукти харчування – загалом на 10 тонн.

Нагадаємо, допомогти лікарням також можна, зробивши пожертвування на спеціальний рахунок, створений Міністерством охорони здоров’я і Червоним Хрестом.

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