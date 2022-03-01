В Україні запустили додаток "повітряна тривога"

В Україні запускають додаток "повітряна тривога", який сповіщатиме про небезпеку у конкретному регіоні.

Його можна завантажити у Google Play Market та AppStore.

"Не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну, хімічну, техногенну або інші види тривог системи цивільної оборони навіть у беззвучному або сплячому режимі смартфона", - йдеться у повідомленні.

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Щоб отримувати сповіщення необхідно:

Встановити застосунок через Google Play Market або AppStore.

Надати йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження.

Вибрати область, у межах якої хочете отримувати сповіщення.

Відстежувати початок та кінець повітряних тривог.

Вже доступні такі області:

Вінницька

Волинська

Донецька

Закарпатська

Київська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Список областей постійно оновлюється.



"Це єдиний застосунок, що підтримує критичні сповіщення. Це означає, що звук тривоги буде завжди надходити з максимальним рівнем гучності смартфону.

Для цього обов’язково надайте усі відповідні дозволи застосунку після встановлення. Важливо! Критичні сповіщення можна вимкнути в будь-який момент в налаштуваннях застосунку", - пишуть творці додатку.

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