Де купити продукти? Карта супермаркетів, які працюють

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 березня 2022

В умовах війни з російськими окупантами деякі супермаркети й торгівельні центри були вимушені зачинитися.

Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомляє Держспецзв’язку в Telegram-каналі.

Станом на 1 березня 2022 року на карті є інформація про такі магазини:

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
  • АТБ;
  • КОЛО;
  • Сільпо;
  • Фора;
  • Novus;
  • Varus;
  • Рукавичка;
  • ЕКО маркет.

Однак ці дані будуть систематично оновлювати та додавати нові магазини. 

На карті вказано:

  • назву магазину/торговельної мережі;
  • години роботи конкретних магазинів у різних містах;
  • адреси магазинів;
  • статус роботи торговельних точок.

Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.

Нагадаємо, сервіс Liki24.com спільно з Мінцифрою створили мапу і склали список аптек, які працюють.

Також раніше Центр громадського здоров'я розповідав, які продукти варто купувати під час війни.

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