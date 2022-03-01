Де купити продукти? Карта супермаркетів, які працюють

В умовах війни з російськими окупантами деякі супермаркети й торгівельні центри були вимушені зачинитися.

Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомляє Держспецзв’язку в Telegram-каналі.

Станом на 1 березня 2022 року на карті є інформація про такі магазини: Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

АТБ;

КОЛО;

Сільпо;

Фора;

Novus;

Varus;

Рукавичка;

ЕКО маркет.

Однак ці дані будуть систематично оновлювати та додавати нові магазини.

На карті вказано:

назву магазину/торговельної мережі;

години роботи конкретних магазинів у різних містах;

адреси магазинів;

статус роботи торговельних точок.

Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.

Нагадаємо, сервіс Liki24.com спільно з Мінцифрою створили мапу і склали список аптек, які працюють.

Також раніше Центр громадського здоров'я розповідав, які продукти варто купувати під час війни.

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