Де купити продукти? Карта супермаркетів, які працюють

В умовах війни з російськими окупантами деякі супермаркети й торгівельні центри були вимушені зачинитися.
Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.
Про це повідомляє Держспецзв’язку в Telegram-каналі.
Станом на 1 березня 2022 року на карті є інформація про такі магазини:
Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
- АТБ;
- КОЛО;
- Сільпо;
- Фора;
- Novus;
- Varus;
- Рукавичка;
- ЕКО маркет.
Однак ці дані будуть систематично оновлювати та додавати нові магазини.
На карті вказано:
- назву магазину/торговельної мережі;
- години роботи конкретних магазинів у різних містах;
- адреси магазинів;
- статус роботи торговельних точок.
Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.
Нагадаємо, сервіс Liki24.com спільно з Мінцифрою створили мапу і склали список аптек, які працюють.
Також раніше Центр громадського здоров'я розповідав, які продукти варто купувати під час війни.
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