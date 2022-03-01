В Україні запускають онлайн-заняття для школярів 1-4 класів: розклад

Війна Росії проти України позбавила більшість дорослих можливості нормально працювати, а дітей – навчатися.

Школярів та студентів відправили на двотижневі канікули.

Однак в Україні запустили освітню ініціативу, в рамках якої учні молодших класів зможуть продовжити здобувати знання, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Спільнота у Viber "Школа_інфо" опублікувала розклад занять на тиждень з наступних дисциплін: навчання грамоти (читання та письмо), англійська мова, математика, логіка, наука і навіть фізкультура.

Школярі щодня матимуть можливість вивчати два-три предмети. Розклад занять – на фото.

Крім того, наступного тижня планують запустити завдання і для учнів 5-6 класів.

Долучитися до спільноти можна за посиланням. Вже сьогодні ви можете знайти там перші завдання для школярів, зокрема з математики та фізкультури.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 ранку Росія здійснила повномасштабний наступ на Україну. Вже наступного дня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що варто припинити освітній процес в усіх закладах освіти та оголосити канікули на два тижні.

Крім того, згодом стало відомо про скасування Державної підсумкової атестації у 2022 році для учнів 4-х та 9-х класів шкіл.

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