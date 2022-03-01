Укрпошта оголосила конкурс на найкращий ескіз марки "Русский военный корабль, иди на х*й"

Укрпошта оголосила національний конкурс ілюстрацій на тему "Русский военный корабль, иди на х*й".

Найкраще зображення надрукують масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану, повідомив у Facebook генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Українська марка, яка є таким же символом держави, як прапор, герб та гімн сьогодні святкує ювілей – 30 років. На честь цього свята ми в Укрпошта багато чого планували, але через війну з Росією вирішили святкування замінити Всеукраїнським народним конкурсом – конкурсом на кращий ескіз поштової марки під назвою: "Русский военный корабль, иди на#уй!", – розповів Смілянський.

До конкурсу можуть долучитися професійні ілюстратори, аматори та усі охочі. Марка буде міжнародною, тож кожен зможе відправити її в будь-яку країну.

Для участі необхідно намалювати та відправити свої ескізи до 4 березня на адресу mukhina-nv@ukrposhta.ua з позначкою "Конкурс", з вказанням прізвища та імені автора роботи і його контактних даних (телефон або e-mail).

Роботи необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника не обмежена.

Усі ілюстрації, що надійдуть на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook для проведення народного голосування.

Конкурсну роботу, що набере найбільшу кількість голосів, надрукують Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.

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