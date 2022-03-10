63% українців підтримують ідею розриву зв’язків московського патріархату з російською церквою. Опитування

Вікторія Андрєєва
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10 березня 2022

Ідею розриву зв’язків УПЦ московського патріархату з російською православною церквою підтримують 63% опитаних українців. Не підтримують – лише 10%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

На Заході та Центрі країни цю ідею підтримає абсолютна більшість (понад 70%)

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У східних областях розрив зв’язків схвалюють 41%. Третина опитаних заявила, що їм байдуже. 

Південь країни більше виступає проти – 19% серед опитаних. 

Серед парафіян Української православної церкви Московського патріархату "за" ідею роз'єднання висловилась більшість – 52%. Водночас парафіяни УПЦ МП найбільше виступають проти – цілих 13%.

Половина серед атеїстів та невіруючих теж підтримує цю ідею. І ще 40% із цієї групи опитуваних байдуже ставиться до розриву зв'язків з Московським патріархатом. 

Найбільшу підтримку ідеї висловлюють греко-католики(88%) та парафіяни Православної церкви України(68%).

Дослідження проводили 8-9 березня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Загалом опитали 1200  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,8%. 

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