42% українців не вірять у дружні відносини України та РФ навіть після закінчення війни. Опитування

42% громадян переконані, що про відновлення дружніх стосунків між українцями та росіянами не може бути і мови.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема, на Півдні України не вірять у нормалізацію відносин 36% громадян, на Сході – 38%, у Центрі – 43%.

Найбільш категоричними у цьому питанні виявилися мешканці західних областей – там 49% громадян не вірять у можливість повернення дружніх стосунків України та РФ.

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

Водночас 22% українців розглядають можливість відновлення дружніх стосунків між державами не менше, ніж через 20-30 років після завершення війни, яку Росія розпочала проти України.

18% стверджують, що нормалізація стосунків між українцями та росіянами може бути можливою лише через 10-15 років після настання миру.

Натомість 12% наших співвітчизників кажуть, що відновлення дружби є можливим вже через декількох років після війни.

Лише 6% українців не змогли відповісти на питання про відновлення відносин між країнами.

Zokov/Depositphotos

Трохи більше вірять у можливість відновлення стосунків між Україною та Росією мешканці Півдня (57%) та Сходу (50%).

Це люди, які припускають можливість нормалізації відносин між державами через два, 10, 20 або навіть 30 років після закінчення війни. Вони також мають родичів на території країни-агресора.

Водночас більше третини жителів цих регіонів взагалі не вірить у повернення дружби між народами.

Дослідження проводилося 8-9 березня 2022 року серед 1200 українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

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