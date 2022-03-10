Як насправді має відбуватися евакуація населення? Пам'ятка від ОП

За 15 днів війни в Україні частина людей опинились заручниками у містах, де здійснюються регулярні бойові дії.

За цей час окупанти намагались організувати фейкові спроби "евакуації", щоб здійснювати бойові дії, прикрившись автобусами з мирними жителями.

Для того, щоб не стати живим щитом для російських загарбників в Офісі Президента пояснили, як насправді має відбуватися евакуація мирного населення.

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Хто організовує евакуацію?

Евакуацію організовують обласні військово-цивільні адміністрації. Її проводять спільно з фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСНС та місцевою владою.

ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації та забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо.

Фото: palinchak/Depositphotos

Як відбувається евакуація?

На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій ліній руху транспорту.

У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона з автобусів, у яких розміщуються жителі міста. До евакуаційної колони можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні рухатися чітко за маршрутом колони. У пункті призначення евакуйовані люди отримають допомогу, житло та харчування.

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Як дізнатись про початок евакуації?

Інформація про початок евакуації доводиться через усі наявні засоби оповіщення: радіо, телебачення, мобільний зв'язок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями.

У цій інформації обов'язково зазначається план евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.

Як дізнатися про початок евакуації у районах, де відсутній зв’язок?

У разі відсутності мобільного зв'язку людям у зонах евакуації потрібно стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ або слухати оголошення пересувних гучномовців. Якщо ж ви знаходитесь в укритті, слухайте сигнал "Увага всім" (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел.

У разі якщо ви не маєте доступу до будь-яких джерел інформації передзвоніть на гарячу лінію Тероборони ЗСУ 0 800 507 028 або на номери 101, 102 і повідомте про своє місцеперебування.

Місцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.

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