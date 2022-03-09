Хочете знайти прихисток в іншій країні? Інформація, яку варто знати перед виїздом за кордон

Вже більше 1,7 млн біженців виїхали з України через напад РФ. Найбільше – понад 1 млн – перебралися до Польщі.

Дехто намагається втекти від обов'язку захищати країну, як-от син та внук Софії Ротару. Інші ж шукають безпечний прихисток, зокрема для своїх дітей.

"Українська правда. Життя" з'ясувала, що робити та де дізнаватися актуальну інформацію, якщо ви вирішили поїхати в іншу країну.

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Розповідаємо:

що потрібно взяти із собою,

як їхати потягом чи автівкою,

де отримувати дані про черги на кордонах,

де шукати допомогу та актуальну інформацію в країні, у яку ви плануєте приїхати.

Фото: jordache/Depositphotos

Ухвалити рішення

Найважливіше – це вирішити, що ви маєте покинути свій будинок, місто, країну, а подекуди – й частину родини.

Якщо ви вагітна жінка або жінка з дітьми, думайте про дітей – про життя, яке ви їм даєте, здоров’я, нові можливості. Щоб потім ви могли повернутися до України та допомогти її відбудувати. Діти, яких ви вивозите зараз – це майбутнє України, і його потрібно зберегти.

Як би цинічно це не звучало, але якщо з вашими чоловіками або іншими родичами, хто залишається (навіть з батьками), щось станеться, то навряд чи ви їм допоможете, сидячи в Україні, і вам самим буде ще важче, бо допомогти буде нікому.

З-за кордону ви самі будете у безпеці, таким чином полегшите життя іншим, хто воює зараз в Україні, адже вони не мають більше за вас хвилюватися. Окрім того, ви знайдете можливість допомогти своїм рідним з-за кордону.

Це не заклик емігрувати, це заклик зберегти життя тих, хто не може бути корисним Україні зараз, але зможе відбудувати державу потім. Реклама:

Важливо

Якщо ви вирішили евакуюватися потягом, то НЕ КУПУЙТЕ КВИТКИ на сайті Укрзалізниці – сайт не оновлюється вчасно, інформація може бути неактуальна.

Усі евакуаційні потяги БЕЗКОШТОВНІ, реальний напрямок та час публікується ввечері близько 22-23 години на наступний день. Подивитися можна на телеграм-каналі Укрзалізниці.

Що брати з собою

Якщо ви їдете автівкою, то пакуйте 2 середніх валізи на людину, десь по 20-25 кг кожна, не враховуючи їжу та воду. Їжа (все,що не зіпсується в дорозі швидко) та вода з розрахунку мінімум 1,5 л в день на людину.

Якщо ви їдете потягом або автобусом, то не беріть з собою валіз – це незручно (може зламатися ручка та/або колеса, валізу важко тягти за собою, особливо по сходах, її можна забути десь або хтось потягне вашу, бо переплутає).

Ви можете не сісти з ними у транспорт, бо місце має бути перш за все для людей, а потім для речей, – адже всі рятують своє життя та життя своїх дітей/батьків.

Все, що ви можете взяти – це рюкзак максимум на 15 кг; якщо є маленький рюкзак на 1-1,5 кг для дитини – візьміть теж, навіть 5-тирічна дитина може взяти 400-500 грамів.

Що варто туди покласти:

ліки та рецепти до них (якщо є),

всі коштовності у внутрішнє закрите/секретне відділення, якщо такого немає – зробіть самі як внутрішню кишеню,

банківські карти та гроші готівкою, бажано у євро або/та у валюті тієї країни, кордон якої перетинаєте. У вас може не бути часу обміняти гривні. Якщо немає, то беріть хоч гривні (все у внутрішні кишені одягу),

Усі документи (теж у внутрішні кишені одягу та секретне відділення у рюкзаку):

паспорти – внутрішні та закордонні,

свідоцтва про народження, всиновлення, шлюб, розлучення, смерть,

документи на житло/авто/ будь-яку власність,

ідентифікаційний коди,

дипломи, атестати да додатки до них,

будь-які документи дитини зі школи – виписки, грамоти, табелі з оцінками, заліковки з проф.училищ та коледжів

Якщо немає оригіналів, то хоча б копії та/або фото документів у телефоні.

фотографії на паспорт (розмір 3,5*4,5 см), знадобляться для оформлення документів (їх можна буде зробити в Європі, але треба знайти де та заплатити гроші),

вологі та сухі серветки, лейкопластирі,

телефони та зарядки (телефони мають бути всі заряджені заздалегідь, бо не буде де підзарядити), power banks або запасну батарею,

електроніка (планшети, ноутбуки, зовнішні диски) та зарядки до них,

натільну білизну кілька пар, з цим буде найскладніше, бо білизну треба буде купувати, якщо немає своєї,

шкарпетки,

щось тепле з одягу,

зручне взуття (одну пару),

рушник,

голку та нитки на випадок якщо рюкзак розірветься,

ніж, бажано складний, щоб не займав купу місця (порізати щось або відрізати нитки),

маленький ліхтарик (якщо є), знадобиться, якщо ви пересуваєтеся вночі.

Все інше ви знайдете або вам знайдуть і віддадуть у Європі.

На себе вдягти зручне взуття; з одягу щось не дуже тепле, бо у потягах буде жарко, але й нелегке, бо стояти у черзі на вулиці; куртку від дощу, шапку або шарфик (їх можна використовувати як подушку).

Вода: хоча б 1 літр на людину.

Їжа: хліб, яблука, огірки, консерви (найкраще – квасоля, бо замінює м’ясо по калорійності), печиво. По прибуттю на західну Україну, волонтери нададуть вам щось поїсти та воду або чай.

Як дістатися до вокзалу

Як показав досвід останніх днів, найскладніше добратися до вокзалу, якщо у вас немає власної автівки. Треба знайти водія.

Ви можете скористатися допомогою на сервісі UkraineNOW. Якщо ви – та людина, що має авто – зателефонуйте знайомим та запитайте, кого потрібно підвезти.

У надзвичайних ситуаціях люди виживають тільки завдяки допомозі один одному. Окрім того, невеличкою групою подорожувати значно безпечніше, ніж, наприклад, одній жінці з дитиною.

На вокзалі

Будьте готові до черги на кілька годин – візьміть воду та вдягайте щось тепле. Не штовхайтеся: чим більша паніка, тим більше часу треба, щоб сісти на потяг, а часу ні у кого немає, тому будьте зорганізованими.

У потязі

Будьте готові стояти у тамбурі або сидіти у тісноті в купе упродовж багатьох годин, особливо якщо ви прямуєте до Львова – на під’їзді черги з потягів. У вас має бути вода та їжа.

Після прибуття

Якщо ви прибули до Львова, на вокзалі ви побачите волонтерів, які дадуть їжу, воду та чай. Але не сподівайтеся на більшу допомогу зараз: людей забагато, волонтери не встигають. Саме тому у вас має бути чіткий план, куди ви прямуєте. І вам варто одразу вирушати далі, навіть якщо це важко.

Так ви скоротите час страждань для себе та збережете вільне місце для тих, хто вже немає сил нікуди прямувати – матерів з маленькими дітьми та літніх людей. Також ви збережете час волонтерів, які займатимуться тими, хто знепритомнів, або не знає, що робити далі.

Якщо ви прибули не до Львова, пишіть заздалегідь у Facebook та знайомим, щоб вам надали притулок на ніч, і потім ви продовжите подорож.

Ви можете скористатися контактами та ресурсами, які зібрала "Українська правда. Життя".

Дізнайтеся про наступний потяг до будь-якого кордону або до того кордону, куди ви маєте намір їхати.

Подорож автівкою

Якщо ви маєте власну автівку і вільне місце – запропонуйте комусь, хто не може знайти, як виїхати. Розраховуйте час так, щоб виїхати до початку комендантської години і не застрягнути по дорозі між містами.

По всіх шляхах затори, але намагайтеся проїхати східну та центральну частину України якнайшвидше, щоб не потрапити під обстріли. Коли ви розумієте, що вам потрібна ночівля, скористайтеся сервісами допомоги.

Зупинка на ночівлю по дорозі

Коли хтось вам дав контакти людини, в якої можливо зупинитися на ночівлю – намагайтеся зв’язатися негайно, тому що люди не завжди відповідають відразу, та й зв’язок у дорозі не стабільний.

Найкраще попросіть того, хто надав вам контакт, зателефонувати та проінформувати людину до того, як зателефонуєте ви, бо на чужі номери багато хто не відповідає. Завжди надавайте коротку та змістовну інформацію:

від кого ви телефонуєте/пишете,

скільки вас,

хто саме (діти, жінки),

вік усіх, кому потрібно зупинитися,

приблизний час, коли приїжджаєте та коли плануєте рухатися далі,

що саме вам потрібно: ліжко, їжа, щось для дітей тощо.

Чому це потрібно: люди налякані, вони бояться бути ошуканими, але раді допомогти, коли знають деталі. Так само запитуйте про них – де вони знаходяться, імена, бо ви їдете з усім, що маєте, і теж не хочете потрапити до шахраїв.

Прибуття автівкою або пішки

Потрібно запитати у волонтерів, де найменша черга на кордоні та їхати туди. Наразі найбільші черги на всіх польських кордонах, тому якщо є можливість перетнути кордон на Угорщину або Словаччину – прямуйте до Ужгорода, а не до Львова.

Корисні посилання:

Житло та прихисток; переміщення/логістика включно з інформацією де взяти авто, щоб доїхати на захід та номерами водіїв.

Перетин польського кордону: назви пунктів та час потрібний для черги.

Перетин кордону

Чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України, тому що вони військовозобов’язані.

Якщо вони привезли сім’ю, то мають довезти сім’ю до кордону і повернутися до України. В Україні вони негайно мають зареєструватися у військкоматі. Це не означає, що чоловіків відразу відправлять воювати або до територіальної оборони, просто такий порядок – стати на облік.

Винятки становлять чоловіки, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того, обмеження не стосуються осіб:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

усиновлювачем;

опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Пункти пропуску на кордоні

Перевірити актуальну завантаженість усіх пунктів пропуску можна на сторінці у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон. Детальна інформація щодо умов перетину кордону та перебування у країнах за посиланням.

Польща

Візьміть зі собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.

Наразі це найдовший перетин кордону за часом, особливо автівкою, адже основна частина людей намагається потрапити до Польщі, щоб потім переїхати до Німеччини або в інші країни Європи.

Тому Польща – це зараз перевальний пункт, можливості якого вичерпуються кожного дня все більше. Тому якщо у вас є можливість перейти інший кордон – скористайтеся нею.

Тут є час, необхідний для перетину кордону:

Якщо ви переходити пішки, то на вас чекатимуть волонтери з табличками – назвами міст, куди далі ви можете поїхати. Ці ж волонтери можуть допомогти з транспортом.

Якщо ви пересуваєтеся поїздом, то вам потрібно сісти на потяг Львів – Перемишль (Przemyśl читається, "Пшемишль") і потім пересісти на інші потяги, залежно від того, куди ви прямуєте. Потяги у Польщі безкоштовні для українців, також як і потяги з Польщі до Німеччини, але потрібно взяти цей безкоштовний квиток (як це зробити – запитайте волонтерів).

Будьте готові, що ви можете простояти у потязі впродовж 12 годин, тому що залізниця перезавантажена, сісти буде ніде. Ці умови далекі від добрих, але при такому напливі людей це можна зрозуміти та вистраждати.

На станції у Перемишлі на вас чекатимуть волонтери з допомогою – їжа, вода, у крайніх випадках притулок на ніч або дві, а також можливістю зателефонувати у Польщі, якщо у вас є кому. Тут є план станції Перемишль, щоб ви не заблукали.

Уся актуальна інформація стосовно перетину кордону та перебування у Польщі на Сайті Республіки Польща. Якщо ви не знайшли потрібну інформацію, телефонуйте на гарячу лінію: +48 47 721 75 75. База допомоги біженцям у Польщі від волонтерів

Угорщина

Дані станом на 9 березня: громадяни України, які мають біометричний закордонний паспорт, протягом 3 місяців мають право вільно перебувати в Угорщині та пересуватися у Європейському Союзі.

Однак без біометричного закордонного паспорта на територію Угорщини залишатися та їхати далі до країн-членів Європейського Союзу права не мають.

Словаччина

Офіційні дані: Міграційний інформаційний центр Словаччини

Румунія

Деякі ресторани Бухаресті годують українців безкоштовно. Ось список.

Молдова

Це не країна Європейського Союзу. Українців мають впускати навіть без закордонних паспортів та сертифікатів вакцинації. Перетнути кордон можна на підставі внутрішніх документів.

Дітей пропускатимуть на підставі свідоцтва про народження, звичайного або закордонного паспорта. Також до Молдови можна в'їжджати автомобілям без зелених карток, але власники повинні купити їх протягом 24 годин із моменту в'їзду.

Утім, можливості Молдови вже майже вичерпані, тому подумайте, чи варто їхати туди.

Уся важлива інформація для українців зібрана на платформі DOPOMOGA.LIFE

Анна Абакунова, історикиня (докторка історичних наук, захистилася в Університеті Шеффілда (Велика Британія), зараз дослідниця в Університеті Уппсали (Швеція), спеціально для УП. Життя

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