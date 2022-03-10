Кіно замість звуків вибухів: у київському метро будуть показувати українські фільми

У київському метро, що слугує укриттям для населення у воєнний час, будуть показувати українське кіно та анімаційні стрічки для дітей.

Департамент культури КМДА спільно з державним кіноархівом "Довженко-Центр" анонсували серію кінопоказів у столичному метрополітені.

"Із метою підтримки морального духу містян столичний Департамент культури та "Довженко-Центр" підготували кінопроєкт у метро", – розповіли у КМДА.

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Програма кінопоказів включає стрічки різного жанру та епох: від фільмів ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління) до сучасних.

Palinchak/Depositphotos

Також мешканці столиці зможуть подивитися фільми, які з'явилися в українському прокаті зовсім нещодавно, як-от "Найкращі вихідні" чи "Зірки за обміном".

Фільми підбирали для аудиторії різного віку та вподобань. Зокрема, для дітей організатори підготували анімаційні стрічки, а також комедії та фестивальне кіно для молоді та дорослих.

"Останні два тижні українці живуть у справжньому пеклі. Київ живе повідомленнями про повітряну загрозу, замість опери – слухаємо звуки ППО (протиповітряна оборона), а українські кінопрем’єри замінили на постійний скролінг стрічки новин.

Наша місія як працівників культури – не лише зберегти культурні цінності, але й підсилити дух жителів Києва, що задля власної безпеки ночують в метро", – наголосила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Фото: Департамент культури КМДА

Крім "Довженко-Центру", фільмографію для показу надали й інші українські кінокомпанії – Film.ua та "Артхаус Трафік".

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Покази фільмів у метро розпочалися вже 10 березня.

Де покажуть кіно?

Загалом кінопокази мають проходити на 14 станціях метро.

Однак, як розповіли "УП. Життя" у прес-службі Департаменту культури КМДА, наразі працюють лише дев'ять з них: "Площа Льва Толстого", "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Сирець", "Дружби Народів", "Позняки", "Харківська", "Героїв Дніпра", "Мінська".

У п’ятницю, 11 березня, планують розпочати кінопокази й на станції метро "Теремки".

Нагадаємо, наразі повноцінно працюють лише "Сирець", "Дорогожичі", "Лук'янівська", "Площа Льва Толстого" та "Дружби Народів".

Коли будуть показувати кіно?

Чіткої відповіді на це питання немає. Дізнатися розклад кінопоказу можна лише безпосередньо у працівників кожної зі станцій метро, які на сьогодні слугують киянам укриттям.

"Час та який показувати контент кожна станція (метро – ред.) визначає самостійно.

Зараз ще продовжуємо налаштування інших станцій, де ночують кияни", – розповіли у Департаменті культури КМДА.

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