91-річна зв'язкова УПА віддала сукню із заслання для маскувальних сіток. ФОТО

Український народ активно допомагає армії в тилу та чинить тотальний опір загарбникам.

Допомогти ЗСУ вирішила і колишня зв'язкова УПА Любов Погонюк.

Жінка передала волонтерам свою сукню, яку пошила під час заслання на Воркуті, щоб із неї зробили маскувальну сітку для українських воїнів, розповіла журналістка та волонтерка Богдана Трофімюк у Facebook.

"Любов Погонюк – у дівоцтві – Піддубій з Кунина. У 14 років стала зв'язковою в УПА, а в 15 її заарештували, й після звичних для совітів процедур допитів з катуваннями – табори у Воркуті. А далі – заслання без права повертатися додому" – розповідає історію жінки Богдана Трофімюк.

Сукня, яку жінка віддала для створення маскувальної сітки

Від початку війни волонтери збирають одяг, аби робити стрічки для маскувальних сіток. Цю унікальну зелену сукню вони знайшли серед речей.

До плаття була причіплена шпилька із запискою. У ній жінка пояснила, хто вона і чому віддає дорогу серцю річ. Любов Погонюк пів року збирала гроші на цю сукню, перебуваючи на засланні.

"Хай маскувальна сітка охороняє від ворогів... Слава Україні!", – написано у записці.

Записка, прикріплена до сукні

Сукню волонтери зберегли, аби передати до музею.

Фото пані Любові (проєкт Після тиші)

Жінка носила псевдо Людмила Солонько, радянська влада засудила її до 10 років ув'язнення. Зараз Любов Погонюк живе в Здолбунові на Рівненщині.

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