Як цивільні можуть підтримати військових

Тривога, яка панує в українському суспільстві щодо подальшої ескалації військового конфлікту з боку Російської Федерації, може виражатися по-різному.

Відомі стратегії реагування на стрес – бий, біжи, завмри дуже чітко прослідковуються сьогодні. Хтось готовий чинити опір, записується до лав оборони, вчиться стріляти, веде інформаційну боротьбу у соцмережах.

Хтось їде закордон чи до західних областей, а хтось у паніці читає новини і зупиняє все поточне життя від страху. Втім, є і інші способи, які ефективно допомагають опанувати тривогу – це піклування про інших та реагування на стрес, виходячи зі своїх експертних навичок.

Реклама:

Вони активізують ту поведінку, яка дозволяє нам краще розуміти своє місце у тому, що відбувається, і робити ситуацію невизначеності більш керованою. Тож що ми можемо зробити?

Зберігайте спокій

В тривалій ситуації напруження важливо зберігати спокій і дбати про психічне здоров’я, бо виведення нас з рівноваги – це одна з цілей супротивника. Панікуючи, ми не здатні критично мислити, можемо діяти імпульсивно і непосідовно, створюючи навколо себе хаос.

В актуальному стані нам важливо бути поінформованими, але зберегти інформаційну гігієну. Розуміти, що хвилювання в такій ситуації – це нормально і оточувати себе людьми, які здатні вас підтримати і заспокоїти.

Не переривати щоденну рутину, пам’ятати про ті життєві завдання, які стоять перед вами щодня. Якщо ви розумієте, що самостійно впоратися з тривогою ви не можете – звертатися до спеціалістів. Пам'ятайте, ви частинка нашого суспільства, яке має залишатися сильним і спокійним.

Зробіть свій внесок

Ми різні і маємо різні можливості, але кожен з нас може зробити щось на допомогу армії. 100 гривень у фонд, заповнення волонтерської анкети для допомоги від цивільного населення на випадок загострення, 450 мл вашої крові для поповнення медичних запасів чи ще щось – оберіть те, що вам підходить.

Не заважайте

Цю тезу ви можете зустріти в усіх порадниках. На випадок екстрених подій ви повинні бути психологічно підготованим, ви маєте розуміти що і як будете робити.

Реклама:

Куди їхати чи йти, як і з чим це робити. Завчасно розподіліть ролі та обов’язки. У випадку сильного стресу дійте відповідно до них. Обговоріть ваші дії і плани з рідними.

Освіжіть знання з медичної допомоги. Це не паніка, це підготовка до одного з варіантів розвитку подій. Попередня підготовка допоможе вам краще реагувати в стресовій ситуації, і ви не будете джерелом паніки, які заражає інших і заважає військовим робити їх роботу.

Не дестабілізуйте

Наші захисники – це підготовлені спеціалісти, їхнє керівництво – досвідчені кадрові службовці. Досвід війни з 2014 року не минувся безслідно: ми знаємо ворога, ми краще розуміємо його методи, зокрема і ті, які покликані дестабілізувати моральний стан.

Військові психологи, які працюють над моральним забезпеченням, також знають свою справу добре. Але один телефонний дзвінок тривожним голосом близької людини, переказаний новинний фейк, тональність "зради" у розмові – все це здатне дестабілізувати бійця на певний час.

За несприспрятливих умов ця дестабілізація може поширитися і на інших товаришів з оточення. Якщо ваші близькі люди зараз несуть службу чи будуть – будуйте з ними комунікацію обережно, пам’ятайте – ви частково маєте бути психологом. Вірте, підтримуйте.

Піклуйтеся про родини захисників

Вони дбають про нас, а ми – дбаємо про них. Запропонуйте допомогу, подзвоніть запитати, як справи, якщо це ваші знайомі чи друзі. Якщо ви маєте бізнес, дайте знижку на свої послуги чи зовсім зробіть безкоштовну пропозицію.

Престиж захисника держави формується не лише у владних кабінетах, ми, як суспільство, також можемо сказати своє слово. Розуміння того, що твою щоденну ризиковану працю цінують, а тебе і твоїх рідних поважають – це те повідомлення, яке, ми можемо дати нашій армії вже зараз.

Національна психологічна асоціація запустила ініціативу #ЯБУДУТВОЇМТИЛОМ, в якому пропонує психологам долучитися до ініціативи підтримки родин учасників бойових дій. Кожен з колег може запропонувати родинам захисників суттєву знижку на свої послуги або кількість безкоштовних годин роботи.

Це можуть бути дуже різні послуги від кризових консультацій, груп взаємопідтримки до сесій з профорієнтації для дітей. Так ми, як психологи, хочемо висловити свою підтримку нашим героям і сказати – поки ви дбаєте про нас, ми подбаємо про ваші родини.

Валерія Палій, президентка Національної психологічної асоціації, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.