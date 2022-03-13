Скільки дітей загинуло в Україні через агресію Росії: дані Офісу генпрокурора

За час війни в Україні загинуло 85 дітей. Ще 100 – поранені.

Про кількість постраждалих станом на 13 березня повідомили в Офісі Генпрокурора.

Найбільше жертв в регіонах, де йдуть активні бойові дії. Це Київська, Харківська, Донецька, Сумська, Херсонська, Миколаївська та Житомирська області.

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Правоохоронці повідомляють про низку цинічних та аморальних вчинків окупанта. Ворожі війська обстрілюють автомобілі мирних мешканців під час евакуації та на блокпостах.

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11 березня під час спроби евакуації окупанти розстріляли цивільний автомобіль. В ньому їхав юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро. Хлопець загинув.

Також увечері 11 березня біля села Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.

У суботу, 12 березня, у Балаклейскому районі Харківської області обстріляли приватне авто. Загинула сім’я з 3-річною дитиною.

В Україні окупанти вже розбомбили та обстріляли 369 закладів освіти, з них 57 зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області – рашисти пошкодили 119 навчальних закладів.

Освітню інфраструктуру зруйнували також у Миколаївській області (30 закладів освіти), Сумській та Київській (по 28 навчальних об'єктів), 21 заклад освіти у Херсонській області та 17 у столиці.

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Щоденно руйнують близько 22 навчальних закладів.

У Миколаївській області крім знищення навчальних закладів, окупанти 12 березня обстріляли 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації, зокрема, для дітей з інвалідністю.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що цифри загиблих та поранених не є остаточними. Залишається чимала кількість зруйнованих та пошкоджених будівель, які наразі неможливо оглянути через активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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