Палив сміття, а підпалив ліс: мешканець Тернопільщини отримав 175 тис. грн штрафу

Чоловік із Шумська Тернопільської області має сплатити понад 175 тис. грн штрафу за пожежу в лісі, яку він спричинив, спалюючи сміття поблизу

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Чоловік спалював сміття поблизу лісопосадки. Через сильний вітер вогонь перекинувся на дерева.

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Полум’я обпалило 94 сосни та сухостій. Загалом вогонь знищив 0,15 га рослинності.

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Порушника визнали винним за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження лісових масивів)

У суді чоловікові призначили покарання у вигляді 2 років обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік та штраф на суму понад 175 тис. грн.

Нагадаємо, рада збільшила штрафи за знищення або пошкодження навколишнього середовища.

Ось 11 причин, чому не варто спалювати листя.

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