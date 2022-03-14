Не купуй російське: як розпізнати товари окупанта через QR і штрих-код?

ВИПРАВЛЕНО 14.03.22

В умовах війни важливо бойкотувати продукцію країни агресора.

Тому в Центрі протидії дезінформації пояснили, як розпізнати продукцію з РФ, щоб не купувати її.

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Зокрема, можна скористатися додатком "Сканер QR і штрих-коду", що доступний для iOS та Android.

Щоб отримати повну інформацію про походження товару, потрібно запустити додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і просканувати.

Фото: Центр протидії дезінформації

Також товари з РФ можна виявити самостійно – через штрих-код.

"Товари виробництва рф в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр "46".

Діапазон цифр на початку коду може бути від "460" до "469", – кажуть у Центрі протидії дезінформації.

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Відомство наголошує: не купуй російські товари – не підтримуй армію агресора!

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