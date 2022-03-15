Не давайте жодних "ексклюзивів" бомбардувань: в РНБО попередили про новий вид інфозагрози у соцмережах

На інформаційному фронті під час війни в Україні з'явився новий вид інфозагрози.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.

У соцмережах помітили користувачів-ботів, а також "живі" акаунти, які розсилають у чатах повідомлення з однаковим змістом або ж схожою кінцевою метою.

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Наприклад: "Що там у вас Франківськ? Хоть і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою".

Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

"Вони пишуть в чатах "щойно обстріляних міст". Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", – підкреслили у Центрі протидії дезінформації.

На скриншоті можна побачити двох різних користувачів, які ставлять однакові запитання.

Їхня мета – дізнатися про ступінь ураження від бомбардування у конкретному населеному пункті. Відповіді на такі запитання можуть коригувати ворожі наступи.

Користувачі соцмереж несвідомо можуть поставити під загрозу життя українських військових та цивільних.

Пам'ятайте!

У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і тим паче не робіть цього на загальний огляд у соцмережах.

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Також в РНБО закликають не викладати відео моменту удару.

"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!" – підкреслили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України наполягає, щоб інтернет-спільнота та громадяни не поширювали інформацію про наслідки ворожих обстрілів в режимі реального часу.

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