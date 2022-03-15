Не давайте жодних "ексклюзивів" бомбардувань: в РНБО попередили про новий вид інфозагрози у соцмережах

На інформаційному фронті під час війни в Україні з'явився новий вид інфозагрози.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.
У соцмережах помітили користувачів-ботів, а також "живі" акаунти, які розсилають у чатах повідомлення з однаковим змістом або ж схожою кінцевою метою.
Наприклад: "Що там у вас Франківськ? Хоть і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою".
|Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО
"Вони пишуть в чатах "щойно обстріляних міст". Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", – підкреслили у Центрі протидії дезінформації.
На скриншоті можна побачити двох різних користувачів, які ставлять однакові запитання.
Їхня мета – дізнатися про ступінь ураження від бомбардування у конкретному населеному пункті. Відповіді на такі запитання можуть коригувати ворожі наступи.
Користувачі соцмереж несвідомо можуть поставити під загрозу життя українських військових та цивільних.
Пам'ятайте!
У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і тим паче не робіть цього на загальний огляд у соцмережах.
Також в РНБО закликають не викладати відео моменту удару.
"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!" – підкреслили у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України наполягає, щоб інтернет-спільнота та громадяни не поширювали інформацію про наслідки ворожих обстрілів в режимі реального часу.
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