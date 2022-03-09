"Інфа від тещі братового кума": які повідомлення у соцмережах шкідливі під час війни?

У стресових обставинах під час війни люди можуть несвідомо публікувати чутки, теорії змови чи фейки у соцмережах.

Тому Центр протидії дезінформації та проєкт із медіаграмотності "Фільтр" пояснили, які повідомлення не варто поширювати у воєнний час.

"Перш ніж що-небудь розмістити в соціальних мережах або у приватних повідомленнях, спробуйте зрозуміти, якого результату ви можете досягти цим. І пам'ятайте про критичне мислення!", – наголошують вони.

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Яка інформація у соцмережах зараз шкідлива?

Фото: Skorzewiak /Depositphotos

❌ Будь-яка інформація з подачі "це нікому не кажуть", "джерело у вищих колах по секрету повідомило".

Це маніпуляція і теорії змови. У такій формі ворогу найпростіше "вкинути" будь-який фейк розгубленим людям, які не володіють інформаційною грамотністю.

Не ведіться на такі маніпуляції, закликають експерти "Фільтру".

❌ "Десь там дуже погано, терміново потрібна допомога, прочитав про це пост, скопіював дослівно без вказання джерела, розбирайтеся самі".

Варто публікувати прохання про допомогу, якщо ви особисто берете участь в її організації.

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Чужа інформація може бути не актуальною або фейковою.

❌ Копія новин зі ЗМІ чи телеграм-каналу без вказання джерела.

"Коли ви будь-що розміщуєте у соціальних мережах, усі питання до вас, а джерело – це ви.

Особливо якщо не вказуєте, звідки взято інформацію", – наголошує Центр протидії дезінформації.

❌ "Все дуже погано, ми програємо, але нам про це не говорять".

Такі дописи в інфопростір запускає ворог, щоб демотивувати українців.

Жодної користі вони не несуть.

❌ "Ці переселенці/біженці втекли і ще й просять про допомогу. Хай радіють, що не під обстрілами".

У кожного свій рівень психологічної стійкості, свої життєві обставини та причини, щоб виїхати з країни.

Тому "Фільтр" радить "не мірятися горем і не бити своїх".

❌ "Достовірна інфа, яку сказали знаючі люди від тещі братового кума: сьогодні місто заллють ракетами – виїжджайте терміново".

Подібної інформації було вже багато, вона з’являється щодня і лише створює паніку.

Такі повідомлення посилюють напруженість і грають на руку ворогу.

❌ "Ті, хто виїхав у безпечне місце, ви взагалі робите щось? Робіть".

"Ви не знаєте, хто що і де робить, і ніхто не має вам про це звітувати.

Але такими дописами ви демотивуєте тих, хто допомагає", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації пояснював, як уберегтись від ворога онлайн у месенджерах.

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