"Інфа від тещі братового кума": які повідомлення у соцмережах шкідливі під час війни?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 березня 2022

У стресових обставинах під час війни люди можуть несвідомо публікувати чутки, теорії змови чи фейки у соцмережах.

Тому Центр протидії дезінформації та проєкт із медіаграмотності "Фільтр" пояснили, які повідомлення не варто поширювати у воєнний час.

"Перш ніж що-небудь розмістити в соціальних мережах або у приватних повідомленнях, спробуйте зрозуміти, якого результату ви можете досягти цим. І пам'ятайте про критичне мислення!", – наголошують вони.

Яка інформація у соцмережах зараз шкідлива?

 Фото: Skorzewiak/Depositphotos

Будь-яка інформація з подачі "це нікому не кажуть", "джерело у вищих колах  по секрету повідомило".

Це маніпуляція і теорії змови. У такій формі ворогу найпростіше "вкинути" будь-який фейк розгубленим людям, які не володіють інформаційною грамотністю.

Не ведіться на такі маніпуляції, закликають експерти "Фільтру".

"Десь там дуже погано, терміново потрібна допомога, прочитав про це пост, скопіював дослівно без вказання джерела, розбирайтеся самі".

Варто публікувати прохання про допомогу, якщо ви особисто берете участь в її організації. 

Чужа інформація може бути не актуальною або фейковою.

Копія новин зі ЗМІ чи телеграм-каналу без вказання джерела.

"Коли ви будь-що розміщуєте у соціальних  мережах, усі питання до вас, а джерело – це ви.

Особливо якщо не вказуєте, звідки взято інформацію", – наголошує Центр протидії дезінформації.

"Все дуже погано, ми програємо, але нам про це не говорять".

Такі дописи в інфопростір запускає ворог, щоб демотивувати українців. 

Жодної користі вони не несуть.

"Ці переселенці/біженці втекли і ще й просять про допомогу. Хай радіють, що не під обстрілами".

У кожного свій рівень психологічної стійкості, свої життєві обставини та причини, щоб виїхати з країни.

Тому "Фільтр" радить "не мірятися горем і не бити своїх".

"Достовірна інфа, яку сказали знаючі люди від тещі братового кума: сьогодні місто заллють ракетами – виїжджайте терміново".

Подібної інформації було вже багато, вона з’являється щодня і лише створює паніку. 

Такі повідомлення посилюють напруженість і грають на руку ворогу.

"Ті, хто виїхав у безпечне місце, ви взагалі робите щось? Робіть".

"Ви не знаєте, хто що і де робить, і ніхто не має вам про це звітувати. 

Але такими дописами ви демотивуєте тих, хто допомагає", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації пояснював, як уберегтись від ворога онлайн у месенджерах.

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