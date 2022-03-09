"Інфа від тещі братового кума": які повідомлення у соцмережах шкідливі під час війни?

У стресових обставинах під час війни люди можуть несвідомо публікувати чутки, теорії змови чи фейки у соцмережах.
Тому Центр протидії дезінформації та проєкт із медіаграмотності "Фільтр" пояснили, які повідомлення не варто поширювати у воєнний час.
"Перш ніж що-небудь розмістити в соціальних мережах або у приватних повідомленнях, спробуйте зрозуміти, якого результату ви можете досягти цим. І пам'ятайте про критичне мислення!", – наголошують вони.
Яка інформація у соцмережах зараз шкідлива?
|Фото: Skorzewiak/Depositphotos
❌ Будь-яка інформація з подачі "це нікому не кажуть", "джерело у вищих колах по секрету повідомило".
Це маніпуляція і теорії змови. У такій формі ворогу найпростіше "вкинути" будь-який фейк розгубленим людям, які не володіють інформаційною грамотністю.
Не ведіться на такі маніпуляції, закликають експерти "Фільтру".
❌ "Десь там дуже погано, терміново потрібна допомога, прочитав про це пост, скопіював дослівно без вказання джерела, розбирайтеся самі".
Варто публікувати прохання про допомогу, якщо ви особисто берете участь в її організації.
Чужа інформація може бути не актуальною або фейковою.
❌ Копія новин зі ЗМІ чи телеграм-каналу без вказання джерела.
"Коли ви будь-що розміщуєте у соціальних мережах, усі питання до вас, а джерело – це ви.
Особливо якщо не вказуєте, звідки взято інформацію", – наголошує Центр протидії дезінформації.
❌ "Все дуже погано, ми програємо, але нам про це не говорять".
Такі дописи в інфопростір запускає ворог, щоб демотивувати українців.
Жодної користі вони не несуть.
❌ "Ці переселенці/біженці втекли і ще й просять про допомогу. Хай радіють, що не під обстрілами".
У кожного свій рівень психологічної стійкості, свої життєві обставини та причини, щоб виїхати з країни.
Тому "Фільтр" радить "не мірятися горем і не бити своїх".
❌ "Достовірна інфа, яку сказали знаючі люди від тещі братового кума: сьогодні місто заллють ракетами – виїжджайте терміново".
Подібної інформації було вже багато, вона з’являється щодня і лише створює паніку.
Такі повідомлення посилюють напруженість і грають на руку ворогу.
❌ "Ті, хто виїхав у безпечне місце, ви взагалі робите щось? Робіть".
"Ви не знаєте, хто що і де робить, і ніхто не має вам про це звітувати.
Але такими дописами ви демотивуєте тих, хто допомагає", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації пояснював, як уберегтись від ворога онлайн у месенджерах.
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