Як убезпечити себе онлайн під час війни? Інструкція Мінцифри

В умовах війни РФ проти нашої держави українці стикаються з дезінформацією, інформаційними атаками, зламом акаунтів.
Тому в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як убезпечити себе від ворога онлайн.
"Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Усе це вороги роблять для того, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки.
Тож просимо дотримуватися правил, які допоможуть вам вистояти під час інформаційної атаки окупантів", – кажуть у відомстві.
Як діяти онлайн під час війни?
✅ Користуйтесь офіційними джерелами інформації, офіційними сторінками держслужбовців і органів місцевого самоврядування, а також читайте перевірені медіа.
Довіряти варто ЗМІ з "білого списку" Інституту масової інформації:
- Суспільне;
- Громадське;
- "Ліга";
- "Українська правда";
- Укрінформ;
- Радіо Свобода;
- "Дзеркало тижня";
- НВ;
- "Еспресо";
- "Бабель".
|Фото: nicomenijes/Depositphotos
❌ У жодному разі НЕ ведіться на рекламні дописи в соцмережах із псевдосторінок СБУ чи інших державних відомств.
Їх публікує ворог, щоб втертися в довіру. Перевіряйте офіційні сторінки установ на правдивість такої інформації.
❌ НЕ поширюйте інформацію про переміщення українських військових.
Такі дії здають нашу армію ворогу!
✅ Поширюйте правду про війну, яку веде РФ проти України у соцмережах.
Пам'ятайте: вони теж є інформаційною зброєю проти ворога!
✅ Робіть дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуйтеся зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них.
Поширюйте правду серед росіян, оскільки у них повністю обмежений доступ до правдивої інформації.
✅ Підтримуйте "гігієну" своїх пристроїв:
- блокуйте пристрої щоразу після закінчення роботи;
- встановлюйте застосунки лише з офіційних сервісів;
- не користуйтеся невідомим Wi-Fi.
✅ Захистіть свої соцмережі:
- встановлюйте складні паролі;
- не додавайте в друзі невідомі акаунти;
- увімкніть двохетапну автентифікацію.
✅ Підтримуйте дух Збройних Сил України: пишіть слова подяки, підбадьорюйте українців.
Нагадаємо, ЗСУ просять не публікувати в онлайн-режимі фото і відео ворожих обстрілів та їхніх наслідків.
Також у Центрі протидії дезінформації раніше пояснювали, як зробити спілкування у месенджерах безпечнішим.
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