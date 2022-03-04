Як убезпечити себе онлайн під час війни? Інструкція Мінцифри

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
19851
4 березня 2022

В умовах війни РФ проти нашої держави українці стикаються з дезінформацією, інформаційними атаками, зламом акаунтів.

Тому в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як убезпечити себе від ворога онлайн.

"Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Усе це вороги роблять для того, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки.

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Тож просимо дотримуватися правил, які допоможуть вам вистояти під час інформаційної атаки окупантів", – кажуть у відомстві. 

Як діяти онлайн під час війни?

Користуйтесь офіційними джерелами інформації, офіційними сторінками держслужбовців і органів місцевого самоврядування, а також читайте перевірені медіа.

Довіряти варто ЗМІ з "білого списку" Інституту масової інформації:

 Фото: nicomenijes/Depositphotos

У жодному разі НЕ ведіться на рекламні дописи в соцмережах із псевдосторінок СБУ чи інших державних відомств. 

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Їх публікує ворог, щоб втертися в довіру. Перевіряйте офіційні сторінки установ на правдивість такої інформації. 

НЕ поширюйте інформацію про переміщення українських військових.

Такі дії здають нашу армію ворогу!

Поширюйте правду про війну, яку веде РФ проти України у соцмережах. 

Пам'ятайте: вони теж є інформаційною зброєю проти ворога! 

Робіть дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуйтеся зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них. 

Поширюйте правду серед росіян, оскільки у них повністю обмежений доступ до правдивої інформації.

Підтримуйте "гігієну" своїх пристроїв: 

  • блокуйте пристрої щоразу після закінчення роботи;
  • встановлюйте застосунки лише з офіційних сервісів;
  • не користуйтеся невідомим Wi-Fi. 

Захистіть свої соцмережі: 

  • встановлюйте складні паролі;
  • не додавайте в друзі невідомі акаунти;
  • увімкніть двохетапну автентифікацію.

Підтримуйте дух Збройних Сил України: пишіть слова подяки, підбадьорюйте українців.

Нагадаємо, ЗСУ просять не публікувати в онлайн-режимі фото і відео ворожих обстрілів та їхніх наслідків.

Також у Центрі протидії дезінформації раніше пояснювали, як зробити спілкування у месенджерах безпечнішим.

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