Як убезпечити себе онлайн під час війни? Інструкція Мінцифри

В умовах війни РФ проти нашої держави українці стикаються з дезінформацією, інформаційними атаками, зламом акаунтів.

Тому в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як убезпечити себе від ворога онлайн.

"Зараз у соцмережах і медіа багато фейків та дезінформації. Усе це вороги роблять для того, щоб українці втратили віру в перемогу й опустили руки.

Тож просимо дотримуватися правил, які допоможуть вам вистояти під час інформаційної атаки окупантів", – кажуть у відомстві.

Як діяти онлайн під час війни?

✅ Користуйтесь офіційними джерелами інформації, офіційними сторінками держслужбовців і органів місцевого самоврядування, а також читайте перевірені медіа.

Довіряти варто ЗМІ з "білого списку" Інституту масової інформації:

Фото: nicomenijes/Depositphotos

❌ У жодному разі НЕ ведіться на рекламні дописи в соцмережах із псевдосторінок СБУ чи інших державних відомств.

Їх публікує ворог, щоб втертися в довіру. Перевіряйте офіційні сторінки установ на правдивість такої інформації.

❌ НЕ поширюйте інформацію про переміщення українських військових.

Такі дії здають нашу армію ворогу!

✅ Поширюйте правду про війну, яку веде РФ проти України у соцмережах.

Пам'ятайте: вони теж є інформаційною зброєю проти ворога!

✅ Робіть дописи для своєї аудиторії в соцмережах, спілкуйтеся зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них.

Поширюйте правду серед росіян, оскільки у них повністю обмежений доступ до правдивої інформації.

✅ Підтримуйте "гігієну" своїх пристроїв:

блокуйте пристрої щоразу після закінчення роботи;

встановлюйте застосунки лише з офіційних сервісів;

не користуйтеся невідомим Wi-Fi.

✅ Захистіть свої соцмережі:

встановлюйте складні паролі;

не додавайте в друзі невідомі акаунти;

увімкніть двохетапну автентифікацію.

✅ Підтримуйте дух Збройних Сил України: пишіть слова подяки, підбадьорюйте українців.

Нагадаємо, ЗСУ просять не публікувати в онлайн-режимі фото і відео ворожих обстрілів та їхніх наслідків.

Також у Центрі протидії дезінформації раніше пояснювали, як зробити спілкування у месенджерах безпечнішим.

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