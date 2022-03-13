Купи квиток – нагодуй тварину: Миколаївський зоопарк просить про допомогу

Українські зоопарки під час війни опинилися у скрутному становищі. Керівництво кожного з них шукає свої шляхи подолання кризи.

Директор Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимир Топчий просить небайдужих громадян купувати квитки, аби допомогти врятувати тварин від голоду.

Звіринець закрили для відвідувачів ще 25 лютого, на другий день після вторгнення Росії в Україну.

Незважаючи на потужну підтримку з боку європейських зоопарків, Володимир Топчий визнає, що утримувати звіринець в умовах воєнного стану складно.

Andaman/Depositphotos

Порівняно довгий час установа не просила про допомогу, однак ситуація погіршується – харчування тварин вже скоротилося на 35%, порівняно з довоєнним часом.

Сьогодні кожен охочий може стати благодійником, "сходивши" до зоопарку. Накопичені з квитків кошти витратять на їжу тваринам.

Благодійний внесок, придбавши квиток, можна зробити на сайті за посиланням. Вартість – від 25 до 100 гривень.

Також директор звіринця надав банківські реквізити для допомоги зоопарку:

КУ Миколаївський зоопарк ЕДРПОУ 02219760 Благодійний рахунок В Миколаївське РУ "Приватбанк" МФО 305299 №UA683052990000026009001700927

Зазначимо, 26 лютого Миколаївський звіринець, підтримуючи державницьку позицію України, вийшов з Євроазіатської асоціації зоопарків та акваріумів, до якої все ще входять російські звіринці.

"Жоден російський зоопарк не написав, не подзвонив, не висловив слів підтримки. Я вважаю, що ми не можемо зараз бути в асоціації із зоопарками Росії, які підтримують ту політику, яку проводить їхня держава", – розповів директор звіринця.

Зазначимо, персонал зоопарку продовжує працювати у штатному режимі, аби зберегти життя тваринам. При цьому кожен з працівників ризикує власною безпекою.

Як повідомив Топчий, російські окупанти у ніч з 11 на 12 березня скинули на зоопарк кілька снарядів та касетну ракету.

"До обіду з'ясувалося, що "подарунок" цієї ночі був не один.

Ще один снаряд упав у вольєр дроф, другий на дитячий майданчик біля приматів. Просимо позбавити нас цих "подарунків". Схожі на Смерч та Ураган", – повідомив директор звіринця.

На щастя, ні співробітники зоопарку, ні тварини не постраждали.

Фото: директор Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимир Топчий

Фото: директор Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимир Топчий

Довідково

У Миколаївському зоопарку представлена найбільша в Україні колекція диких тварин, дендропарк з більше ніж 200 видами унікальних рослин з різних куточків планети.

Тут також знаходиться єдиний в нашій країні масштабний комплекс експозицій для тварин-гігантів "Українське сафарі".

Зоопарк є пристанищем для 66 видів ссавців, 85 видів рідкісних тварин, п'яти видів великих кішок, 15 видів приматів тощо.

Нагадаємо, "Парк XII місяців" на Київщині перебуває в критичній ситуації.

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