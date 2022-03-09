"Пішли усі": через снаряди окупантів чоловік в один день втратив дітей, жінку та двох собак

6 березня в селі Романівка під Ірпенем в Київській області від снарядів окупантів загинула головна бухгалтерка компанії SE Ranking Тетяна Перебейніс і двоє її дітей – 9-річна Аліса та 18-річний Микита.

Сім'я разом з двома собаками намагалася евакуюватися, однак потрапила під мінометний обстріл росіян.

Діти загинули на місці. Їхня мати померла в лікарні.

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У той день окупанти вбили в Ірпені близько 8 людей.

Загиблі під час обстрілу

Родина майже дійшла до евакуаційного автобуса

Тетяна та її чоловік Сергій були переселенцями з Донецька. Вони жили в Ірпені з двома дітьми та собаками.

За три дні до трагедії чоловік написав, що покинув рідне місто Донецьк в 2014 році, а тепер війна прийшла в його новий дім – у маленьке містечко під Києвом.

"Російські окупанти наполягають на знищенні міста з допомогою літаків. Вони руйнують наші дома. Люди вмирають", – написав він.

2 березня російські загарбники почали бомбардувати житлові квартали та зруйнували багатоповерхівку в Ірпені. Частину людей наступного дня з міста вивезли.

Та родина не могла залишити місто раніше через хвору бабусю.

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Покинути Ірпінь сім'я наважилася 6 березня. Олексій Петров, сусід родини Перебейносів, пише, що в той день Сергій був далеко від дому.

Жінка з дітьми і собакою пішки прийшли у селище Романівка, де на них чекали евакуаційні автобуси. Але сім'я до транспорту так і не дійшла.

Антон Сененко, який займався евакуацією людей, розповідає, як загинула родина Перебейносів:

"Тоненький струмочок людей, що з самого ранку пішки витікав з розбомбленого Ірпеня, переходив стежками під розбитим мостом, збирався у натовпи, до яких підганяли великі жовті автобуси, що їхали на Київ.

А тоді росіяни почали бити мінометами. Прямо по цивільним, які шукали порятунку. Так та родина в повному складі і загинула.

Вони вже майже дійшли, вже були на нашій стороні, мабуть раділи спасінню, але не склалося".

Свідком трагедії став мер Ірпеня Олександр Макрушин:

"У нас була евакуація автобусами з Ірпеня через Романівку. Російські загарбники почали обстрілювати мирних мешканців. На моїх очах загинула родина. Дві дитини та двоє дорослих".

Разом з Перебийносами загинув чоловік, якого спочатку прийняли за батька дітей.

"Сергій знаючи, що в Романівці хтось загинув, писав в чаті нашого ОСББ, чіпляючись за примарну надію отримати хоч якусь інформацію, що з його родиною все гаразд. Телефонував дружині та дітям. Але телефони не відповідали", – згадує сусід родини Перебейносів.

Згодом батько сім'ї написав у Facebook:

"Таня не впоралась. За що мені все це? Що далі? Я їду, чекайте. Я мушу побачити вас в останній раз. Пробачте мені, я не прикрив вас".

Тетяна, Аліса та Микита

Намагалися врятувати собак

Після того, як Сергій Перебийніс дізнався про загибель сім'ї, він звернувся у Facebook до свідків з проханням врятувати собак Беню та Кешу, які на момент обстрілу були в переносках і, можливо, вижили.

"Друзі, в Романівці під Ірпенем загинули мої діти. Поруч з тілами стояла зелена переноска з собаками. Судячи з відео, вони живі. Можливо, хтось врятував. Якщо є очевидці чи інформація – напишіть", – закликав Сергій.

Виявилося, що один з песиків Кеша таки вижив. Його дістав фотограф Максим Дондюк.

Пораненого песика дістав фотограф

Тварину з відірваною лапкою доставили у ветеринарну клініку Києва.

Лікарі боролися за життя тварини, однак врятувати песика не вдалося.

"На жаль, мій добрий друг полетів зараз до них (до загиблої родини, – УП). Ми з вами знайшли його, він чекав на мене.

Але, на жаль, я не зазирнув в його очі. 11 років емоцій ти дарував нам. Була надія, що хоч хтось залишиться. Але пішли усі", – написав Сергій.

Другого песика Беню так і не знайшли.

Улюбленці родини Перебийносів

Наразі сторінка Тетяни у Facebook закрита. Залишилася лише фотографія профіля з маленьким українським прапорцем на аватарці.

Тетяна Перебийніс

Сергій Перебийніс, як і багато українців, закликав НАТО та західні країни закрити небо над Україною.

Під постами Сергія, його сусідів та колег сотні коментарів, в яких люди проклинають окупантів за смерті мирних людей.

"Я знаю Сергія осбисто, коли побачили його пост, мене розчавило. Вити хочеться", – пише про трагедію колишня колега Перебийноса Дар'я Виленевська.

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