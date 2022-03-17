Компроміс мають знайти на місцях: у Червоному Хресті розповіли про свою участь в організації гумкоридорів

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий брати активну участь в організації гуманітарних коридорів, але відповідальність за угоду лежить на Росії та Україні.

Про це заявив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер під час пресконференції 17 березня.

"Це насамперед зобов'язання сторін конфлікту – контролювати територію, дороги і доступ, а також дотримувалося міжнародного гуманітарного права. Міжнародний комітет Червоного Хреста не має військових можливостей щось нав’язувати. Ми тут, щоб сприяти цим переговорам", – повідомив Петер Маурер.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста вважає, що компроміс стосовно коридорів мають знайти на місцях.

Евакуація з Броварського району. Фото ДСНС

"Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий взяти на себе активну роль і поділитися своїм досвідом, але відповідальність за угоду лежить на сторонах", – зазначив Мауер.

Він додав, що у Червоному Хресті "зробили необхідні логістичні приготування, щоб доставити гуманітарну допомогу до Маріуполя якнайшвидше і разом з українським Червоним Хрестом".

Нагадаємо, за добу вдалося евакуювати "гумкоридорами" понад 3800 людей.

Під час евакуації на Київщині окупанти обстріляли колону з танків, загинули поліцейські.

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