У Червоному Хресті пояснили, чому називають війну в Україні конфліктом

Гуманітарна організація Червоний Хрест офіційно називає війну в Україні конфліктом, оскільки це – термінологія Женевської конвенції.

Слово "війна" в організації також застосовують, але як розмовний варіант, заявив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер під час пресконференції 17 березня.

"Це питання термінології. Іноді ми говоримо "війна", що є своєрідною розмовним варіантом. Іноді ми говоримо про збройний конфлікт. А "конфлікт" – це технічна мова Женевської конвенції.

Це – міжнародний збройний конфлікт відповідно до Женевської конвенції, і Червоний Хрест публічно та чітко заявив про це у зв'язку з ескалацією бойових дій", – розповів Петер Маурер.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер

Нагадаємо, у Червоному Хресті запевняють, що докладають усіх зусиль до організації гуманітарних коридорів.

Також в ООН запевнили, що вважають "війною" напад РФ, але "могли бути спроби заборонити" це слово

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