Як пожертвувати гроші на ЗСУ? Реквізити

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 березня 2022

Збройні Сили України вже 6-й день героїчно захищають державу від повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

Якщо ви хочете допомогти українським військовим подолати ворога, це можна швидко зробити онлайн.

У Держспецзв’язку зібрали реквізити банків та криптогаманців, на які можна жертвувати кошти.

Як допомогти ЗСУ? 

 Фото: УП

У застосунку "Дія", клікнувши на головному екрані "Допомогти армії".

Через платіжну систему Portmone, зокрема за кошти єПідтримки.

Через банки:

  • Спецрахунок Нацбанку 
  • monobank 

У додатку можна перерахувати кошти, натиснувши "Інші платежі" – "Благодійність" – "Підтримка армії або фонду "Повернись живим"

  • Приват24 з рахунку Бонус+
  • Альфа-Банк 

У застосунку Sense вибираєте "Перекази"/"Платежі" – "Допомога ЗСУ".

У всіх цих банках переказати допомогу армії можна за кошти єПідтримки.

На криптогаманці:

  • BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
  • ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
  • TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
  • DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
  • SOL address:  66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.

"Діліться з друзями, поширюйте в соцмережах, підтримуйте наших захисників!", – наголошує Держспецзв’язку.

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" пояснював, на які їхні рахунки потрібно перераховувати кошти, щоб не натрапити на фейк шахраїв.

Також у МОЗ розповідали, куди можна пожертвувати кошти для українських лікарень.

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