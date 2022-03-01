Як пожертвувати гроші на ЗСУ? Реквізити

Збройні Сили України вже 6-й день героїчно захищають державу від повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.
Якщо ви хочете допомогти українським військовим подолати ворога, це можна швидко зробити онлайн.
У Держспецзв’язку зібрали реквізити банків та криптогаманців, на які можна жертвувати кошти.
Як допомогти ЗСУ?
|Фото: УП
✅ У застосунку "Дія", клікнувши на головному екрані "Допомогти армії".
✅ Через платіжну систему Portmone, зокрема за кошти єПідтримки.
✅ Через банки:
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Спецрахунок Нацбанку
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monobank
У додатку можна перерахувати кошти, натиснувши "Інші платежі" – "Благодійність" – "Підтримка армії або фонду "Повернись живим"
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Приват24 з рахунку Бонус+
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Альфа-Банк
У застосунку Sense вибираєте "Перекази"/"Платежі" – "Допомога ЗСУ".
У всіх цих банках переказати допомогу армії можна за кошти єПідтримки.
✅ На криптогаманці:
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BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
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ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
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TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
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DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
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SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV.
"Діліться з друзями, поширюйте в соцмережах, підтримуйте наших захисників!", – наголошує Держспецзв’язку.
Нагадаємо, фонд "Повернись живим" пояснював, на які їхні рахунки потрібно перераховувати кошти, щоб не натрапити на фейк шахраїв.
Також у МОЗ розповідали, куди можна пожертвувати кошти для українських лікарень.
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