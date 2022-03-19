Російські окупанти за час війни вбили 112 українських дітей

Яна Осадча журналіст
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19 березня 2022

Станом на ранок 19 березня від бойових дій окупантів загинули щонайменше 112 дітей.

Більше 140 дітей поранені, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало у Київській області – 57 дітей.

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У Харківській – 36, Донецькій – 28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14.

 Графіті в Празі

Зокрема, 16 березня 2022 року військові РФ прийшли в будинок у селі Колонщина Макарівської ОТГ Київської області та вбили двох його мешканців, серед яких був 16-річний підліток.

18 березня у селі Лоцкино Баштанського району Миколаївської області через розривання протитанкової міни загинув ще один 16-річний хлопець.

В той же день з-під завалів гуртожитку у Чернігові рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.

Також окупанти пошкодили 489 закладів освіти, 69 з них зруйнували повністю.

Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків наразі у Донецькій області – 138. У Харківській – 77, Київській – 41, Миколаївській – 39, Сумській – 33, Херсонській – 21, у столиці – 43.

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"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територія", –  кажуть в Офісі Генпрокурора.

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